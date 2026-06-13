Más que una restauración: el Mausoleo de Olascoaga vuelve a conectar a Neuquén con su historia

La restauración integral del Mausoleo de Manuel José Olascoaga representa mucho más que una obra de mantenimiento urbano. Se trata de una intervención destinada a preservar uno de los principales espacios de memoria histórica de la provincia, un sitio que conecta a los neuquinos con los orígenes institucionales de su territorio y con una de las figuras más influyentes de su historia.

Ubicado sobre Avenida Argentina, a pocos metros de la Plaza de las Banderas, el monumento alberga desde 1983 los restos de Olascoaga y de su esposa, Delfina Urtubey. Con el paso de las décadas, el deterioro propio del tiempo hacía necesaria una restauración profunda para garantizar su conservación y permitir que continúe siendo un lugar de encuentro con la historia provincial.

Coronel Manuel José Olascoaga, padre fundador del Neuquén.

Después de ocho meses de trabajo, el municipio logró recuperar integralmente el espacio. Las tareas incluyeron la restauración de los bajorrelieves originales, la limpieza y puesta en valor de la escultura de bronce realizada por Atilio Morosín, la reparación de veredas y escalinatas, la recuperación de rejas y elementos de madera, además de la renovación paisajística del entorno.

Más allá de los aspectos arquitectónicos, la importancia de la obra radica en el valor simbólico del mausoleo. El monumento es uno de los pocos espacios públicos que permite comprender y visualizar el proceso de construcción histórica del Neuquén moderno. Allí convergen la memoria de los primeros años del territorio, la consolidación institucional de la provincia y el reconocimiento a quienes tuvieron un papel determinante en su desarrollo.

El coronel Olascoaga con algunos miembros del Servicio Geográfico Militar. (Fuente: Libro Neuquén tomo 5 del Dr. Gregorio Alvarez).

Durante la reinauguración, las autoridades destacaron que el objetivo es que el lugar se convierta en un espacio de memoria activa. En ese sentido, se trabaja para incorporarlo a los circuitos turísticos de la ciudad y fortalecer las visitas educativas, de modo que estudiantes y visitantes puedan conocer de primera mano una parte fundamental de la historia neuquina.

La restauración también permitió recuperar detalles artísticos que permanecían ocultos bajo varias capas de pintura y el desgaste del tiempo. Los especialistas reconstruyeron incluso piezas faltantes de los bajorrelieves originales a partir de documentación histórica, en una tarea de precisión que demandó meses de trabajo y una investigación minuciosa.

La puesta en valor adquiere una relevancia especial en una provincia cuya identidad se encuentra estrechamente vinculada a su historia territorial. Preservar el mausoleo significa proteger un patrimonio que no pertenece únicamente al pasado, sino que forma parte de la construcción de la memoria colectiva de las generaciones presentes y futuras.

Olascoaga nació en Mendoza el 26 de octubre de 1832 y falleció en esa misma provincia el 27 de junio de 1911.

Figura clave en la construcción del Neuquén

Manuel José Olascoaga nació en Mendoza en 1832 y desarrolló una extensa trayectoria como militar, explorador, topógrafo, escritor e intelectual. Fue uno de los principales impulsores de la exploración científica de la Patagonia y participó activamente en los procesos de organización territorial del país durante el siglo XIX.

En 1886 fue designado primer gobernador del Territorio Nacional del Neuquén, cargo desde el cual impulsó la consolidación institucional de la región. Un año después fundó Chos Malal, que se convirtió en la primera capital territorial, y promovió obras de infraestructura y proyectos vinculados al desarrollo productivo.

Marcos Barceló y Abril Pepa, licenciados en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, trabajaron ocho meses en el rescate del mausoleo del general Manuel José Olascoaga.

Su legado también quedó plasmado en numerosos estudios geográficos y cartográficos que contribuyeron al conocimiento del territorio patagónico. Por esa razón, historiadores e investigadores lo consideran una de las figuras fundamentales en la construcción del Neuquén moderno.

Más de un siglo después de su fallecimiento y a 43 años del traslado de sus restos a la capital neuquina, la restauración de su mausoleo vuelve a poner en primer plano la necesidad de conservar aquellos espacios que permiten comprender la historia y la identidad de la provincia.