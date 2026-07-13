Tras las declaraciones del organizador de la carrera Doble Apolo, Alejandro Pellegrini, en las que habló sobre al ataque de lugareños hacia los deportistas mientras se hacía la carrera este domingo, ahora también ha brindado un comunicado la comunidad mapuche Leufuche. Estos son quienes corrieron, apedrearon y atacaron a rebencazos a los deportistas, mientras se realizaba una carrera previamente autorizada.

Según el comunicado de la comunidad Lof Leufuche, se trató de un incidente dentro de las violaciones del "Municipio de General Roca y el Gobierno de la Provincia de Rio Negro a un territorio comunitario indígena."

A esto sumaron la supuesta "irresponsabilidad de los organizadores que no desconocen que la competencia se desarrolla íntegramente dentro de un territorio comunitario indígena. En estos últimos 18 años nuestra comunidad, compuesta por siete familias, se ha visto avasallada, perjudicada e ignorada y atropellada, cada vez que esta competencia invade nuestro territorio. Se nos ha cerrado el ingreso a nuestros puestos, se pasa por el frente de nuestras rucas, han atropellado animales, usan las únicas bajadas de las vacas que ellas utilizan para llegar al rio a tomar agua, hemos tenido gran cantidad de pérdidas de vacas que se espantan y caen por las bardas."

"No estábamos conformes con el recorrido"

Según relataron, las actividades que se habilitan en la zona perjudican a su comunidad, a sus animales y entorno natural. En cuanto a los hechos ocurridos previos a la carrera, como la quita de las cintas de señalización, continuaron:

"Estas protestas han sido constantes a los organizadores de esta carrera Doble Apolo, es más el dia sábado antes de la competencia y ya teniendo señalizaciones dentro de nuestro territorio, la Werken se acercó hasta el puesto de Turismo y Deportes en Paso Córdoba para pedirle una reunión entre la comunidad y los organizadores, pues no estábamos conformes con el recorrido de la competencia, propuesta que fue rotundamente rechazada por el organizador, que aduce todo tipo de autorizaciones gubernamentales de la Provincia de Rio Negro y del Municipio de General Roca."

Además de enumerar problemas que atraviesa la comunidad con empresas y actividades que se desarrollan dentro de esta Área Protegida, sin su consentimiento, agregaron que han recibido multas e intimaciones del Tribunal de Faltas del Municipio de General Roca en otras ocasiones.

"Las víctimas fueron los corredores y nuestra comunidad mapuche"

"Hemos afrontado denuncias civiles y penales que hemos ganado en tribunales. Históricamente hemos luchado y protestado por la creación de un Área Protegida (que está bastante desprotegida y expoliada) dentro de nuestro territorio sin la Consulta Previa Libre e Informada", relataron.

También aprovecharon el momento para apuntar contra autoridades y realizar un balance de los episodios de violencia. "Lamentamos profundamente que los hechos de ayer se hayan desencadenado de esta manera y que las víctimas de este negocio de las carreras sean las/los corredores y nuestra comunidad mapuche."