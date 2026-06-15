Personal policial de la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia de Zapala llevó adelante una diligencia de allanamiento en el marco de una investigación por amenazas agravadas con el uso de arma.

Como resultado del procedimiento, realizado en una vivienda de la ciudad, se procedió al secuestro de una importante cantidad de cartuchos y vainas servidas de distintos calibres, además de otros elementos de interés para la causa.

Entre los elementos incautados había municiones calibre 7,62, 24, 36 y .22, junto a un rifle de aire comprimido calibre 5,5.

Como resultado la causa procedió a quedar en manos de la Justicia que continuará la investigación.