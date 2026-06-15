¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Importante hallazgo

Secuestraron municiones y un rifle de aire comprimido tras allanamientos por amenazas en Zapala

En el marco de la investigación hallaron una importante cantidad de cartuchos y vainas servidas de distintos calibres.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Lunes, 15 de junio de 2026 a las 12:54
PUBLICIDAD

Personal policial de la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia de Zapala llevó adelante una diligencia de allanamiento en el marco de una investigación por amenazas agravadas con el uso de arma.

Como resultado del procedimiento, realizado en una vivienda de la ciudad, se procedió al secuestro de una importante cantidad de cartuchos y vainas servidas de distintos calibres, además de otros elementos de interés para la causa.

Entre los elementos incautados había municiones calibre 7,62, 24, 36 y .22, junto a un rifle de aire comprimido calibre 5,5.

Como resultado la causa procedió a quedar en manos de la Justicia que continuará la investigación.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD