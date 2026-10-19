El juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko llegó a su etapa final este lunes 19 de octubre, tras 17 días de proceso judicial con la última audiencia que fue el pasado sábado 17 de octubre. En estos momentos el juicio pasó a un cuarto intermedio para dar comienzo a los alegatos finales de todas las partes.

En primer lugar comenzará los alegatos el fiscal jefe Agustín García, luego el querellante en representación de la familia de Azul, Fernando Gómez y por último será el turno de la defensa a cargo de Ezequiel Leanza.

Luego de esta instancia, el jurado deberá reunirse para deliberar su decisión y posteriormente darla a conocer tanto a los jueces como a la defensa, querella y fiscalía. En caso de culpabilidad, la pena que corresponde es prisión perpetua.

El único acusado es Roberto Daniel Sánchez, imputado como autor de un homicidio triplemente calificado por ensañamiento, odio a la identidad de género y violencia de género. La decisión determinará si Sánchez es declarado culpable o no culpable de la acusación que sostiene la Fiscalía por el transfemicidio de Azul Semeñenko.

La explicación de los tres agravantes

Durante los alegatos de apertura el pasado 2 de octubre, el fiscal jefe Agustín García explicó ante el jurado popular los fundamentos de la acusación del Ministerio Público Fiscal y los tres agravantes que, según la teoría fiscal, caracterizan el crimen.

“Tenemos un homicidio triplemente agravado: porque existió ensañamiento, ya que se le provocó a la víctima un sufrimiento y un dolor más allá del necesario para darle muerte; también porque se actuó por odio hacia la identidad de género de ella; y porque se lo cometió mediando violencia de género”, sostuvo García, en la primera jornada del juicio.

El crimen y la reconstrucción del momento

De acuerdo con la investigación fiscal, el crimen ocurrió el 25 de septiembre de 2025 en la vivienda que Sánchez ocupaba en la calle Copahue al 1100. Un día después, según la acusación, el imputado habría trasladado el cuerpo en una camioneta y lo habría arrojado a un canal de Valentina Norte Rural.

Durante el juicio se proyectaron imágenes de cámaras de seguridad que, según la Fiscalía, permitieron reconstruir el recorrido de Azul durante la madrugada del 25 de septiembre de 2025.

Las grabaciones mostraron que la mujer, que ofrecía servicios sexuales, salió de la vivienda que alquilaba en la calle Belisle y caminó hasta la intersección de Félix San Martín y Santa Cruz. Allí habría sido interceptada por Sánchez, quien conducía una camioneta Ford Ranger.

Según la reconstrucción presentada durante el debate, ambos conversaron y, a la 1.44, Azul subió al vehículo. Luego, la camioneta continuó su recorrido hasta el domicilio del acusado, en la calle Copahue al 1100, donde los dos ingresaron.

Para la Fiscalía, Azul entró a esa vivienda y no volvió a salir con vida. Horas después, el acusado habría utilizado la camioneta para trasladar el cuerpo unos 16 kilómetros hasta la zona del canal de Valentina Norte Rural.