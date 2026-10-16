El jurado popular dará a conocer el lunes 19 de octubre su veredicto en el juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko, en una audiencia prevista para las 8.30 en la Ciudad Judicial de Neuquén. El único acusado es Roberto Daniel Sánchez, imputado como autor de un homicidio triplemente calificado por ensañamiento, odio a la identidad de género y violencia de género.

El debate comenzó el viernes 2 de octubre y durante las jornadas siguientes la Fiscalía presentó testimonios, pericias y registros de cámaras de seguridad para sostener la acusación. Este sábado 17 de octubre se realizará la última audiencia de declaraciones, antes de que el jurado se reúna para deliberar y comunicar su decisión.

En paralelo, se convocó a una actividad para pedir justicia por Azul, en la previa de una jornada clave para el caso.

La acusación: un crimen con tres agravantes

Durante los alegatos de apertura, el fiscal jefe Agustín García explicó ante el jurado popular los fundamentos de la acusación del Ministerio Público Fiscal y los tres agravantes que, según la teoría fiscal, caracterizan el crimen.

“Tenemos un homicidio triplemente agravado: porque existió ensañamiento, ya que se le provocó a la víctima un sufrimiento y un dolor más allá del necesario para darle muerte; también porque se actuó por odio hacia la identidad de género de ella; y porque se lo cometió mediando violencia de género”, sostuvo García, en la primera jornada del juicio.

Marco Millapán, hermano de Azul, pidió justicia y sostuvo que espera una condena a prisión perpetua.

De acuerdo con la investigación fiscal, el crimen ocurrió el 25 de septiembre de 2025 en la vivienda que Sánchez ocupaba en la calle Copahue al 1100. Un día después, según la acusación, el imputado habría trasladado el cuerpo en una camioneta y lo habría arrojado a un canal de Valentina Norte Rural.

La víctima había sido vista por última vez el 25 de septiembre. Las cámaras de seguridad y los rastros relevados durante la investigación se convirtieron en elementos centrales para reconstruir sus últimos movimientos.

Las cámaras permitieron reconstruir los últimos movimientos de Azul

Durante el juicio se proyectaron imágenes de cámaras de seguridad que, según la Fiscalía, permitieron reconstruir el recorrido de Azul durante la madrugada del 25 de septiembre de 2025.

Las grabaciones mostraron que la mujer, que ofrecía servicios sexuales, salió de la vivienda que alquilaba en la calle Belisle y caminó hasta la intersección de Félix San Martín y Santa Cruz. Allí habría sido interceptada por Sánchez, quien conducía una camioneta Ford Ranger.

Según la reconstrucción presentada durante el debate, ambos conversaron y, a la 1.44, Azul subió al vehículo. Luego, la camioneta continuó su recorrido hasta el domicilio del acusado, en la calle Copahue al 1100, donde los dos ingresaron.

Las cámaras de seguridad registraron a Roberto Sánchez junto a Azul antes de su desaparición.

Para la Fiscalía, Azul entró a esa vivienda y no volvió a salir con vida. Horas después, el acusado habría utilizado la camioneta para trasladar el cuerpo unos 16 kilómetros hasta la zona del canal de Valentina Norte Rural.

Los investigadores también señalaron que la ropa que llevaba el cuerpo hallado en el canal coincidía con la que Azul vestía cuando fue registrada por las cámaras.

El hallazgo del cuerpo y las dificultades para identificarlo

Uno de los testimonios relevantes fue el de un vecino de 28 años que el 14 de octubre de 2025 salió a caminar con su novia y sus dos perros por la zona de Pergamino y Trenque Lauquen, en Valentina Norte.

El hombre contó que un fuerte olor lo llevó a advertir la presencia del cuerpo dentro de un canal. Según explicó, no era fácil verlo porque estaba oculto entre los pastizales y la vegetación del lugar.

Una sargento de la Comisaría 12, una de las primeras policías en llegar al sitio, también declaró que el cuerpo estaba escondido entre los matorrales. La mujer indicó que el canal había tenido un mayor caudal de agua durante los días previos y que, cuando encontraron el cuerpo, el nivel había descendido.

Las especialistas en criminología que declararon durante el juicio explicaron que el avanzado estado de descomposición dificultó la identificación de la víctima. Finalmente, mediante un análisis exhaustivo del tejido epidérmico, lograron establecer su identidad.

Rastros de sangre y signos de limpieza en la vivienda

Otro de los ejes de la acusación estuvo centrado en las pericias realizadas en la vivienda de Sánchez y en la camioneta Ford Ranger. En el vehículo se utilizó una técnica quimioluminiscente conocida como BlueStar, que permite detectar rastros compatibles con sangre. El procedimiento dio resultados positivos en sectores como el volante, una puerta y el respaldo de un asiento.

También se relevaron manchas compatibles con sangre humana en distintos puntos de la habitación que, habría sido el lugar donde se cometió el crimen. Se encontraron rastros en el baño y en el pasillo de la vivienda.

Los peritajes detectaron rastros compatibles con sangre humana en la vivienda de Roberto Sánchez, único acusado en la causa.

Los investigadores señalaron que había indicios de una limpieza posterior que habría buscado ocultar esos rastros.

A lo largo del debate también declararon compañeras de trabajo de Azul y vecinos del acusado. Algunos de estos últimos describieron dificultades de convivencia y lo caracterizaron como una persona violenta, a partir de enfrentamientos que, según sus testimonios, había protagonizado en el barrio.

El aporte de la pericia criminalística

La declaración del licenciado en Criminalística Eduardo Prueger fue otro de los momentos destacados del juicio. El especialista analizó distintos indicios incorporados a la causa y expuso sus conclusiones ante el jurado.

Según lo que se informó durante el debate, Prueger sostuvo que los elementos examinados eran compatibles con la hipótesis de un crimen de odio y no con una reacción de emoción violenta.

Entre los aspectos considerados mencionó la cantidad de heridas que presentaba el cuerpo, la violencia de los golpes, los indicios de que Azul intentó defenderse y la forma en que sus restos fueron ocultados.

Estos elementos forman parte de la prueba que la Fiscalía presentó para sostener la calificación legal del hecho. La decisión sobre la responsabilidad penal del acusado quedará en manos del jurado popular.

El lunes, una jornada clave para el caso

Con los testimonios y las pruebas presentados durante las jornadas del juicio, el debate entrará este sábado en su etapa final de declaraciones. Luego, el lunes 19 de octubre, desde las 8.30, el jurado popular deberá deliberar y dar a conocer su veredicto en la Ciudad Judicial de Neuquén.

La decisión determinará si Sánchez es declarado culpable o no culpable de la acusación que sostiene la Fiscalía por el transfemicidio de Azul Semeñenko.

La audiencia estará precedida por una convocatoria para pedir justicia por Azul, en una causa que reunió testimonios, pericias científicas y registros audiovisuales para reconstruir lo ocurrido desde sus últimos movimientos hasta el hallazgo del cuerpo en el canal de Valentina Norte Rural.