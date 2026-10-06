Durante la segunda jornada del juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko, policías que participaron de la investigación explicaron ante el jurado popular cómo las cámaras de seguridad permitieron reconstruir los movimientos de la víctima y de la camioneta de Roberto Daniel Sánchez, acusado por el crimen.

Según detallaron, durante la madrugada del 25 de septiembre de 2025, Azul salió de la vivienda que alquilaba en calle Belisle y caminó hasta Félix San Martín y Santa Cruz. Allí se encontró con Sánchez y, a las 1:44, subió a la Ford Ranger blanca en la que se movilizaba.

Las cámaras registraron luego el ingreso de ambos al domicilio de Sánchez, ubicado en calle Copahue al 1100. Esa fue la última imagen de Azul con vida registrada por los dispositivos.

Los investigadores siguieron el recorrido de la camioneta de una cámara a otra hasta identificar que estaba estacionada frente a una propiedad donde funcionaba una gomería. El vehículo tenía identificaciones de Gomería Belgrano, con una dirección y un número telefónico, datos que fueron utilizados para establecer quién era su propietario o usuario.

A partir del cruce de información telefónica, registros de Mercado Pago y datos aportados por personal policial, los investigadores llegaron al nombre de Roberto Daniel Sánchez.

Durante la audiencia también se mostraron imágenes de los movimientos del acusado durante los días posteriores. En particular, las cámaras registraron la salida de Sánchez de su vivienda durante la madrugada del 26 de septiembre, cuando se retiró en la camioneta y tomó Avenida Mosconi en dirección a Plottier.

El recorrido continuó hacia Valentina Norte Rural. A las 4:27, las cámaras captaron la camioneta en el sector de calle Trenque Lauquen, cerca del lugar donde posteriormente fue encontrado el cuerpo de Azul. Luego, a las 4:43, los dispositivos registraron su regreso por el mismo sector.

Los policías también señalaron que las cámaras registraron a Sánchez durante la jornada laboral en la gomería y, posteriormente, movimientos en el exterior de su vivienda.

Sánchez está acusado por el transfemicidio de Azul Semeñenko, con los agravantes de ensañamiento, odio a la identidad de género y violencia de género.