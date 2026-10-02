“Las pruebas están, se va a hacer justicia”: comenzó el juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko

Comenzó este viernes 2 de octubre el juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko, con un jurado popular integrado por 16 personas: 12 titulares y cuatro suplentes, en partes iguales entre mujeres y varones. El proceso se inició a las 8:30 y está previsto que se extienda durante 14 jornadas, bajo la dirección del juez técnico Luciano Hermosilla.

El único acusado es Roberto Daniel Sánchez, quien llega al debate imputado como autor de un homicidio triplemente calificado. Para arribar a un veredicto de culpabilidad se necesitan al menos ocho votos afirmativos de los 12 jurados titulares; de no alcanzarse esa cantidad, el veredicto será de no culpabilidad.

La defensa de Sánchez busca que el crimen sea considerado un hecho de emoción violenta. Foto: Mejor Informado.

El hermano de Azul: “Estamos atravesados por el dolor”

Antes del inicio de la primera audiencia, Marco Millapán, hermano de Azul, habló con el móvil de AM550 y expresó su expectativa frente al comienzo del proceso. “La verdad que estamos sumamente tranquilos y esperanzados de que vamos a lograr lo que tanto queremos, que es justicia. Hoy es la primera audiencia. Obviamente que estamos atravesados por el dolor”, manifestó.

Millapán destacó además el acompañamiento que recibió la familia durante el proceso y sostuvo su confianza en el trabajo realizado por la querella y en las pruebas que serán presentadas durante el debate.

“Creo que es una situación difícil, pero ahí estamos muy, muy bien acompañados con distintas organizaciones, con el equipo de abogados que tenemos. La verdad es que estamos sumamente tranquilos, confiados”, señaló.

En ese sentido, aseguró que, desde su perspectiva, las pruebas reunidas son suficientes para sostener la acusación. “Las pruebas están, se va a hacer justicia y, obviamente, nuestro trabajo siempre fue de una manera impecable, intachable. Las pruebas que están son concisas”, afirmó.

El hermano de Azul también hizo referencia a la calificación que sostiene la acusación y cuestionó de manera directa la posibilidad de que la defensa plantee otra interpretación sobre lo ocurrido. “Lo único que pedimos es justicia. Esto fue y será un transfemicidio. Esto fue y será un crimen de odio, por más que la defensa intente catalogarlo como una emoción violenta”, sostuvo.

Marco Millapán, hermano de Azul Semeñenko, expresó su confianza en las pruebas presentadas por la acusación y pidió justicia para su hermana. Foto: Mejor Informado.

A su vez, llamó a que las jornadas del juicio se desarrollen de manera pacífica. “Creemos que las pruebas están dadas y llamamos a estar en todas estas audiencias de una manera pacífica, sin violencia, sin odio”, expresó.

Millapán también manifestó cuál es la expectativa de la familia respecto de la eventual pena. “Estoy súper tranquilo, confiado en que todo se va a dar. Nada más y nada menos esperamos que la condena sea de perpetua”, afirmó.

Sobre el jurado popular, dijo tener expectativas respecto de la valoración que harán sus integrantes durante el debate. “Si bien nosotros no tenemos ningún tipo de contacto, entendemos que debe ser así. Lo respetamos”, indicó.

Y agregó: “Entendemos que el jurado va a poder actuar en consecuencia en base a las pruebas, que son concisas, que son concretas, que son muchas”.

La acusación y la reconstrucción del crimen

De acuerdo con la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal y la querella, el acusado habría abordado a Azul Semeñenko en la vía pública y ambos se habrían dirigido hasta el domicilio de Sánchez.

Según la acusación, una vez en la vivienda, Sánchez atacó a Semeñenko con golpes provocados con elementos contundentes y le habría provocado al menos 25 heridas de arma blanca.

Sánchez, el único imputado en la causa, enfrenta cargos por un homicidio triplemente calificado y podría recibir prisión perpetua en caso de ser declarado culpable. Foto: Mejor Informado.

La Fiscalía sostiene que las lesiones ocasionaron una hemorragia interna masiva como consecuencia de daños en el corazón y la aorta torácica.

Además, el Ministerio Público Fiscal atribuye al acusado haber incrementado deliberadamente el dolor y padecimiento de la víctima. La acusación sostiene que el ataque se produjo en un contexto de violencia de género y por odio a la identidad de género de Semeñenko.

Siempre de acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía y la querella, después del ataque el cuerpo de Azul fue trasladado desde la vivienda del imputado hasta un canal de desagüe ubicado sobre calle Pergamino. El cuerpo fue encontrado el 14 de octubre de 2025, envuelto en una lona y atado con alambres.

Un juicio con jurado popular

Más de 120 vecinos y vecinas fueron convocados inicialmente para participar del proceso y, a partir de ese universo, se realizó la selección de los integrantes del jurado. El tribunal quedó conformado por 12 titulares y cuatro suplentes, con representación igualitaria de mujeres y varones.

Durante las próximas 14 jornadas se expondrán las distintas teorías del caso, se incorporará la prueba y declararán los testigos convocados por las partes. Al finalizar el debate, serán los 12 jurados titulares quienes deberán determinar si se encuentra acreditada la responsabilidad penal del acusado.

La acusación sostiene que los hechos constituyeron un homicidio triplemente calificado por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en calidad de autor.

La figura legal por la que Sánchez llega a juicio contempla como única pena posible la prisión perpetua.

Con el inicio del debate, la familia de Azul afronta las primeras jornadas de un proceso en el que, como expresó su hermano antes de ingresar a la audiencia, la expectativa está puesta en que las pruebas sean valoradas por el jurado y se determine la responsabilidad del acusado.