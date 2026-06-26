Tras casi tres semanas de audiencias, este miércoles se realizaron los alegatos finales en el juicio contra el docente Andrés Leal acusado de abusar sexualmente de once niñas que asistían a sus clases de plástica en dos escuelas de San Antonio Oeste. El Ministerio Público Fiscal solicitó al Tribunal que lo declare penalmente responsable por los once hechos, al considerar que durante el debate quedó acreditado un mismo patrón de conducta respecto de todas las víctimas.

El fiscal jefe Hernán Trejo sostuvo que las declaraciones brindadas por las niñas mediante Cámara Gesell, junto con los informes de la profesional que realizó las entrevistas, las denuncias de las familias y las pericias del Cuerpo de Investigación Forense, confirmaron la teoría del caso presentada al inicio del juicio. Según explicó, aunque las víctimas pertenecían a distintos grados y establecimientos educativos, describieron situaciones similares ocurridas durante las clases.

La acusación remarcó que las entrevistas fueron realizadas bajo protocolos específicos para niñas, niños y adolescentes, con preguntas abiertas y sin intervenciones sugestivas. También rechazó que el tiempo transcurrido entre los hechos y las entrevistas hubiera contaminado los relatos y descartó la existencia de una acción coordinada entre las familias para perjudicar al acusado.

Durante su exposición, el fiscal Gustavo Arbués analizó uno por uno los once hechos atribuidos al docente y sostuvo la acusación por abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por una persona encargada de la educación, en concurso real y en calidad de autor.

Los abogados querellantes y el defensor de Niñas, Niños y Adolescentes adhirieron al pedido de condena. Este último sostuvo que la prueba permitió acreditar los hechos más allá de toda duda razonable y advirtió que el derecho de defensa no puede traducirse en nuevas situaciones de revictimización para las niñas. "El proceso no puede transformarse en una picadora de carne para las niñas que están siendo sometidas a él", afirmó.

Por su parte, el defensor oficial del imputado solicitó la absolución al considerar que la acusación no logró demostrar los hechos con el grado de certeza exigido para una condena. Sostuvo que durante el juicio surgieron inconsistencias y pidió al Tribunal que resuelva el caso aplicando el principio de la duda razonable. Antes de finalizar la audiencia, varias madres y una abuela de las niñas reclamaron justicia y destacaron la valentía de las víctimas por haber podido contar lo ocurrido. El imputado, a su vez, reiteró su inocencia y pidió ser juzgado únicamente sobre la base de las pruebas.

La sentencia será dada a conocer el próximo jueves 2 de julio, a las 11, en los tribunales de Viedma.