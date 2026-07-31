La Justicia de Cipolletti dio un paso decisivo para que un hombre detenido en la ciudad brasileña de Manaos sea trasladado a Río Negro y enfrente un proceso penal por distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil. El depravado permanecía prófugo desde 2025 y fue localizado tras un operativo coordinado por Interpol. La investigación sostiene que almacenaba más de 200 archivos con imágenes de menores y que también había distribuido parte de ese material a través de internet.

Todo comenzó el 8 de julio de 2024, cuando una alerta internacional puso bajo la lupa una dirección IP radicada en Cipolletti. Ese aviso activó una investigación que rápidamente quedó en manos de la Justicia rionegrina. Los datos obtenidos permitieron avanzar sobre el domicilio del sospechoso y solicitar una orden de allanamiento para reunir evidencia que confirmara o descartara las sospechas.

Fue así que el 18 de diciembre de 2024 se concretó el procedimiento en la vivienda del imputado. Durante el operativo, los investigadores secuestraron una notebook, una netbook y un disco rígido externo que luego fueron sometidos a pericias informáticas. Según la investigación fiscal, el análisis de esos dispositivos reveló la existencia de cuatro archivos que habrían sido distribuidos mediante la red y otros 217 que permanecían almacenados, todos ellos con imágenes de menores de 13 años.

Estuvo prófugo por más de un año, pero lo encontraron

Sin embargo, cuando la causa avanzaba hacia las siguientes etapas procesales, el hombre desapareció. La Justicia comprobó que ya no se encontraba en el domicilio fijado y, ante su incomparecencia, en julio de 2025 fue declarado en rebeldía. Esa decisión abrió un nuevo capítulo en el expediente: se ordenó su captura internacional y el 23 de julio de ese año se emitió el pedido a Interpol para localizarlo en cualquier país.

Durante más de un año no hubo rastros del acusado. Finalmente, las autoridades brasileñas lograron ubicarlo en Manaos y concretaron su detención en cumplimiento del requerimiento internacional. La captura puso nuevamente en movimiento el expediente judicial en Cipolletti y abrió el camino para que el sospechoso sea enviado de regreso a la Argentina y responda ante los tribunales rionegrinos.

En ese contexto, el juez de Garantías Juan Pedro Puntel autorizó formalmente el pedido de extradición impulsado por la fiscal adjunta Laura Olea. Durante la audiencia, el defensor público Sebastián Nolivo informó que había perdido contacto con el imputado y no formuló objeciones al trámite requerido por el Ministerio Público Fiscal.

Ahora comenzará una etapa tan técnica como determinante. La Cancillería argentina deberá remitir a las autoridades de Brasil toda la documentación exigida para el proceso de extradición, incluida la traducción oficial al portugués. Será la Justicia brasileña la que analice el pedido y resuelva si el acusado es entregado a la Argentina para afrontar el proceso penal que permanece abierto en Cipolletti.