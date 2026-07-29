Una mujer de Catriel fue condenada a prisión efectiva por tenencia de material de abuso sexual infantil. La pena se cumplirá bajo la modalidad de prisión domiciliaria con tobillera electrónica debido a su estado de salud.

El hecho se descubrió en abril de 2023, cuando las autoridades realizaron un allanamiento en la vivienda de la imputada en la localidad de Catriel en el marco de una causa federal por drogas.

Durante el operativo, dispuesto por el Juzgado Federal de General Roca, el personal policial secuestró el teléfono celular de la mujer para investigar su contenido.

Qué hallaron en su vivienda y qué pasará con la mujer

La División de Pericias Telefónicas de la Policía Federal analizó el dispositivo secuestrado y halló un total de 169 videos y dos imágenes con material de abuso sexual infantil con víctimas menores de 13 años. Las pericias confirmaron que los archivos estaban vinculados a enlaces de la red de mensajería Telegram.

Durante la audiencia celebrada este miércoles en el Foro Penal de Cipolletti, la fiscal Analía Díaz detalló las pruebas recopiladas y recordó que la acusada ya cuenta con antecedentes penales y cumple actualmente una condena domiciliaria por una causa federal desde el mes de junio.

El abogado defensor Ángelo Zamataro Amaranto no objetó la acusación ni la calificación legal de los hechos. Por su parte, la mujer admitió formalmente su responsabilidad penal en el hecho investigado.

La jueza María Florencia Caruso Martín resolvió condenar a la mujer con la pena solicitada por la parte acusadora (seis meses de prisión efectiva de ejecución domiciliaria), con la renuncia de los plazos procesales y la colocación del dispositivo de control, sumado al oficio al Juzgado Federal para proceder a la unificación de pena dado que debe realizarlo el organismo que aplicó la pena mayor.