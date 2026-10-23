El juicio por la muerte de Diego Maradona entró en su etapa decisiva: los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón absolvieron al médico clínico Pedro Di Spagna y anunciaron que el veredicto para los otros siete imputados se conocerá el próximo 22 de diciembre de 2026, a las 12.

Los magistrados resolvieron tomarse un plazo para analizar la prueba reunida durante el debate antes de definir la situación de Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Díaz, Ricardo Almirón y Mariano Perroni.

El presidente del tribunal se mostró emocionado durante sus últimas palabras ante las partes y destacó la extensión y la complejidad del proceso, atravesado por fuertes diferencias entre las acusaciones y las defensas.

El mensaje del tribunal al cierre del debate

Al dirigirse a los presentes, el magistrado describió el juicio como un proceso "particularmente extenso, complejo y de repercusión pública", con discusiones, planteos y momentos de tensión.

Sin embargo, sostuvo que esas diferencias forman parte del funcionamiento de un juicio y destacó que todas las partes pudieron ejercer sus funciones y expresar sus posiciones durante las audiencias.

También agradeció la participación de las fiscalías, las querellas, las defensas, los funcionarios públicos, los empleados, el personal de seguridad y los periodistas que acompañaron el desarrollo del debate.

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 - Foto: Noticias Argentinas

Por qué el veredicto se conocerá en diciembre

El tribunal justificó la fecha elegida por el volumen de la prueba que debe examinar y la necesidad de contar con tiempo suficiente para evaluar los elementos incorporados durante el proceso.

"El tribunal considera necesario contar con un plazo suficiente y razonable para efectuar un examen serio y exhaustivo antes de adoptar esa decisión", expresó el presidente al anunciar cuándo se realizará la lectura del veredicto.

La decisión fija una fecha concreta para conocer el resultado del juicio, luego de un debate marcado por la repercusión pública del caso y las posiciones enfrentadas sobre las responsabilidades por la muerte del exfutbolista.

Qué pasará con los otros imputados

La absolución de Pedro Di Spagna resuelve la situación del médico clínico en este proceso. En cambio, la situación de los otros seis imputados mencionados por el tribunal continuará pendiente hasta la lectura del veredicto.

Entre ellos se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, además de Nancy Forlini, Carlos Díaz, Ricardo Almirón y Mariano Perroni.

La decisión de los jueces determinará el desenlace judicial para cada uno de ellos. Hasta que se conozca el veredicto, no corresponde anticipar cuál será el resultado de la deliberación.

Estado de la causa

El tribunal integrado por Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón absolvió a Pedro Di Spagna y estableció que la lectura del veredicto para los demás imputados se realizará el 22 de diciembre de 2026, a las 12.

La instancia pendiente es la resolución judicial sobre las responsabilidades que se discuten en el juicio por la muerte de Diego Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.