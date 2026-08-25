Con capucha y a cara descubierta: abrieron un auto con un inhibidor y robaron una notebook en Centenario

Bronca e indignación generó en Centenario el robo de una computadora ocurrido a plena luz del día, frente a la Municipalidad y en una zona de intenso movimiento comercial. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad y permitió identificar al presunto autor, que actuó con capucha pero a cara descubierta.

El robo ocurrió este lunes alrededor de las 17:15, cuando una vecina había dejado estacionado su Ford Fiesta sobre calle San Martín, a pocos metros de Intendente Pons. Al regresar, descubrió que del interior del vehículo habían sustraído una mochila que contenía una notebook Dell y documentación personal.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a un hombre vestido con ropa oscura y con la capucha colocada acercándose al automóvil. El sospechoso logró ingresar al vehículo sin forzar las cerraduras, tomó las pertenencias y se retiró del lugar.

Según informó Centenario Digital, los investigadores sospechan que el hombre no habría actuado solo. El presunto ladrón habría llegado caminando hasta el lugar, mientras que un cómplice lo esperaba a pocos metros, en las inmediaciones de un comercio, y habría utilizado un inhibidor de alarma para facilitar el ingreso al vehículo.

Otro hecho cerca del Hospital

El dato tomó mayor relevancia porque horas antes se había registrado un hecho de características similares en cercanías del Hospital de Centenario, donde también fue abierta una camioneta que se encontraba estacionada. Por ese motivo, no se descarta que ambos episodios estén relacionados y que detrás de los robos haya un grupo que se desplaza por distintas zonas de la ciudad.

La secuencia generó preocupación entre vecinos y comerciantes, especialmente por el horario y el lugar en el que ocurrió. El vehículo se encontraba estacionado frente al edificio municipal y en pleno Casco Viejo, una zona que habitualmente registra circulación de personas durante gran parte del día.

Por el momento, la investigación está a cargo de la Comisaría Quinta, luego de que la damnificada radicara la denuncia. Las imágenes de las cámaras serán una de las principales herramientas para avanzar en la identificación de los responsables y determinar si se trata de los mismos delincuentes que habrían participado del hecho ocurrido horas antes.