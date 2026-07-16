La Justicia confirmó que no hubo intervención de terceros en la muerte de la joven de 28 años en Roca

Se conocieron los resultados de la autopsia realizada a la joven de 28 años que fue encontrada sin vida el martes en una vivienda del centro de General Roca. El estudio forense confirmó que no hubo intervención de terceros ni indicios de criminalidad en el fallecimiento, según informó el Ministerio Público Fiscal.

La muerte había generado un importante despliegue policial y sanitario el pasado 14 de julio en una vivienda ubicada sobre calle Santa Cruz. La pareja de la joven la encontró desvanecida en el interior del domicilio y dio aviso a los servicios de emergencia, que la trasladaron de urgencia al hospital bajo código rojo.

Al arribar al centro de salud, los médicos constataron que la paciente había ingresado sin signos vitales. A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizadas por el equipo sanitario, no fue posible revertir el cuadro y se confirmó el fallecimiento.

Ante la ausencia de antecedentes médicos que permitieran establecer con claridad la causa de la muerte, la Fiscalía ordenó la realización de la autopsia como parte del protocolo previsto para este tipo de situaciones. Con los resultados del estudio, el Ministerio Público Fiscal descartó la existencia de un hecho criminal y confirmó que no hay una investigación por la participación de terceras personas.

La noticia provocó una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos de General Roca, según informó ANRoca. La joven era conocida por su trabajo en un comercio de calle Mitre. Tras su muerte, su pareja la despidió con un emotivo mensaje en redes sociales, en el que la recordó por su alegría y compromiso con el emprendimiento que compartían, además de agradecer el acompañamiento recibido por parte de clientes y de toda la comunidad.