La causa que investiga a Facundo Moyano por una denuncia de su expareja, la modelo e influencer Candela Arizaga, sumó este viernes dos novedades: la Justicia volvió a rechazar el pedido del exdiputado para dejar sin efecto las restricciones de contacto con la joven y sus abogados defensores presentaron la renuncia.

Los letrados Miguel Molina y Alfredo Gascón comunicaron su decisión y señalaron que responde a "diferencias en la estrategia". Ambos habían asumido la representación de Moyano al comienzo de la investigación, iniciada a partir de un episodio ocurrido el martes 4 de agosto en un edificio de la avenida Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano.

La investigación se inició por una denuncia en la que Moyano quedó acusado de los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. La Justicia deberá determinar las responsabilidades que correspondan en el marco del expediente.

La Fiscalía volvió a rechazar el pedido de Moyano

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 31 de la Ciudad de Buenos Aires volvió a desestimar el planteo presentado por Moyano para que se levanten la prohibición de acercamiento y el impedimento de contacto con Arizaga, de 23 años. De esta manera, las medidas de restricción continúan vigentes mientras avanza la investigación.

En declaraciones televisivas, Arizaga confirmó la separación del exlegislador, hijo del camionero Hugo Moyano, y contó que él la bloqueó de sus redes sociales. "Me bloqueó de las redes, porque yo reaccioné mal y le mandé de todo, me bloqueó", relató la joven.

También aseguró que atravesó días de angustia luego del episodio. "Estoy un poco estresada, nerviosa... recién hoy estoy un poco mejor, pero estos días traté de no salir. Me agarré como pánico", expresó.

La investigación descartó el supuesto encuentro en un hotel

Otro de los puntos que había generado interés en la causa era un supuesto encuentro entre Moyano y Arizaga en un hotel del centro porteño. Sin embargo, esa hipótesis fue descartada a partir de las medidas realizadas por la Fiscalía.

El martes 15 de septiembre por la tarde, personal del Ministerio Público Fiscal (MPF), junto con integrantes de la Unidad de Apoyo Operativo de las Fuerzas de Seguridad de ese organismo, se presentó en un hotel ubicado en avenida Belgrano al 538.

Una empleada del establecimiento entregó voluntariamente el DVR con las imágenes de las cámaras de seguridad. El dispositivo fue trasladado por personal del Gabinete Multimedia a la sede de la calle Chacabuco al 151 para su correspondiente análisis.

Tras las pericias y el análisis del material reunido, se confirmó que no existen registros que indiquen que Arizaga haya estado en el hotel durante la estadía de Moyano.

La causa continúa bajo investigación

Con las restricciones de contacto vigentes y sin la representación de Molina y Gascón, la situación procesal de Moyano continuará siendo analizada por la Justicia porteña.

La investigación deberá avanzar sobre los hechos denunciados y las pruebas incorporadas al expediente para determinar las responsabilidades que correspondan.