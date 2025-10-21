Eduardo Vázquez, ex guitarrista de la banda Callejeros, condenado por el femicidio de su pareja Wanda Taddei en 2010, podría ser beneficiado con salidas transitorias. Esta posibilidad fue aprobada recientemente por el juez de ejecución penal Axel López, a más de 15 años del crimen.

El padre de Wanda Taddei, Jorge Taddei, informó que el juez otorgó un periodo de prueba de un año que incluye la opción de salidas transitorias, según lo previsto en el artículo 15 de la Ley 24.660. Para acceder a este beneficio, es necesario cumplir ciertos requisitos, entre ellos haber cumplido al menos la mitad de la pena, no contar con causas abiertas ni condenas pendientes, y demostrar una conducta ejemplar.

La condena del ex Callejeros

Actualmente, Eduardo Vázquez no ha cumplido la mitad de su condena, lo que genera controversia sobre la aplicación del beneficio. En 2012, fue condenado a 18 años por homicidio calificado atenuado por emoción violenta. Sin embargo, tras apelaciones, la Cámara de Casación anuló la atenuante y agravó su pena a prisión perpetua. Además, su sentencia fue unificada con condenas por la masacre de Cromañón y por tenencia de plantas de marihuana.

Este caso vuelve a poner en debate la normativa y los procedimientos para otorgar salidas transitorias en delitos graves, especialmente en situaciones que involucran violencia de género y femicidio. La decisión del juez Axel López abre la puerta a que Vázquez pueda salir de prisión bajo supervisión antes de cumplir la mitad de su condena, un hecho que preocupa a la familia de la víctima y a sectores sociales.