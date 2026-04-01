Un policía de Viedma irá a juicio acusado de haber abusado sexualmente de una compañera de trabajo dentro de una oficina de la comisaría donde ambos prestaban servicio. La denuncia fue realizada por una empleada administrativa de la fuerza, quien aseguró que el hecho ocurrió el 4 de julio dentro de la oficina de Asuntos Internos de una dependencia ubicada en la zona de los barrios América y 20 de Junio.

Según la acusación, el hombre, que en ese momento era oficial inspector, se aprovechó de su cargo y de la diferencia de jerarquía para tomarle la mano a la mujer y obligarla a tocarle los genitales por encima de la ropa, mientras hacía comentarios de tono sexual.

Por este hecho, la Fiscalía no solo lo acusa de abuso sexual simple, sino que también considera más grave la situación por tratarse de un integrante de la Policía que habría actuado mientras cumplía funciones.

Este jueves se realizó una audiencia por Zoom para organizar cómo será el juicio. Allí se definieron horarios, el orden de los testigos y otros detalles sobre la jornada. Uno de los puntos que se resolvió fue que la primera en declarar será la mujer que hizo la denuncia. Lo hará sin que el acusado esté presente en la sala, a pedido de ella. Después declararán otros ocho testigos.

El juicio está previsto para el 21 de abril y se desarrollará en una sola jornada. Durante la mañana, las partes expondrán sus versiones de lo ocurrido y luego comenzarán las declaraciones de los testigos.

Ese mismo día se espera que termine toda la etapa de testimonios y alegatos. El veredicto se conocería el 28 de abril. Si el hombre es encontrado culpable, más adelante se realizará otra audiencia para definir qué pena podría recibir.