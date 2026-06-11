Un motociclista resultó herido este jueves por la mañana tras protagonizar un accidente de tránsito ocurrido pasadas las 8, a metros de la doble rotonda de Casimiro Gómez. El siniestro se produjo cuando la moto circulaba por la Autovía Norte en sentido este-oeste y chocó con una camioneta Nissan Kicks que intentaba atravesar la ruta.

Según informó el móvil de AM550 en La Primera Mañana, la camioneta avanzaba por una calle de tierra ubicada junto a la concesionaria Mercedes-Benz y buscaba cruzar de sur a norte para incorporarse a la zona de la rotonda. En circunstancias que son materia de investigación, ambos vehículos circulaban a alta velocidad al momento del impacto.

Varios conductores se bajaron de sus vehículos para asistir al herido antes de llegar la ambulancia.

Testigos señalaron que el conductor de la camioneta se encontró con una fila de vehículos y, al intentar completar la maniobra, no advirtió la presencia de la motocicleta. Como consecuencia de la colisión, el motociclista salió despedido varios metros y quedó tendido sobre la cinta asfáltica con lesiones de distinta consideración.

Minutos después arribó una ambulancia del SIEN para asistir al herido y trasladarlo a un centro de salud. Mientras aguardaban la llegada de los equipos de emergencia, varios conductores que transitaban por el lugar descendieron de sus vehículos para brindar ayuda, entre ellos un automovilista que conducía un Volkswagen Gol y el propietario de otra camioneta Nissan Kicks.