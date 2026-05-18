Una importante pérdida de agua complicó este lunes la circulación en uno de los puntos más transitados para salir de Neuquén hacia Cipolletti. El problema apareció sobre calle Perticone, a metros de Tronador, en pleno sector donde avanzan las obras de transformación de la avenida Mosconi, conocida como la Gran Avenida.

El agua corre de cordón a cordón durante varios metros y rápidamente generó demoras, desvíos y largas filas de vehículos en el barrio Confluencia. Muchos conductores directamente evitaban pasar por la profundidad acumulada sobre la calzada, mientras otros optaban por girar hacia Tronador para subir a Mosconi mediante una maniobra que no está permitida.

La situación quedó registrada por el móvil de la AM550 para el programa “La mañana es de LA PRIMERA”, desde donde describieron que varios automovilistas frenaban bruscamente al encontrarse con el agua sobre la calle y buscaban alternativas para continuar el recorrido hacia Cipolletti.

La rotura de caño en calle Perticone genera maniobras prohibidas en acceso a Cipolletti. Fotos: Móvil Prima Multimedios

Qué pasó con el caño

El inconveniente se produjo en una zona donde actualmente trabajan máquinas y operarios vinculados a la obra vial. En ese tramo realizan perforaciones para colocar perfiles y chapas sobre el cordón de la colectora que está más cercano a Mosconi.

El secretario de Infraestructura Urbana de Neuquén, Alejandro Nicola, explicó en diálogo con AM550 que durante la ejecución de la obra aparecieron instalaciones subterráneas que no figuraban en los planos entregados por los organismos correspondientes.

“Lamentablemente hay instalaciones que cuando tenemos los informes del EPAS, ni ellos sabían que existían porque eran anteriores a la existencia del EPAS”, señaló el funcionario.

Nicola detalló que antes del inicio de los trabajos el municipio realizó reuniones técnicas y solicitó información sobre interferencias a todos los organismos vinculados a servicios esenciales.

“Con gas, electricidad, agua, cloaca, fibra óptica, por todo eso tuvimos reuniones previas con las instituciones, se pidieron las interferencias y se trabaja con los planos que nos han pasado”, explicó.

Los automovilistas giran a la izquierda para evitar el agua. Fotos: Móvil Prima Multimedios

El EPAS ya trabaja para reparar el acueducto y normalizar el servicio

Desde el EPAS informaron que ya comenzaron las tareas de reparación del acueducto de distribución afectado en la zona de Mosconi y Tronador, el sector donde se produjo la importante pérdida que complicó la circulación durante gran parte de la mañana.

Según detallaron oficialmente, personal operativo ya se encuentra trabajando en el lugar para restablecer el servicio de agua potable en el barrio Confluencia y resolver cuanto antes el inconveniente que impactó tanto en el tránsito como en el funcionamiento habitual del sector.

"Una vez finalizada la reparación, se iniciarán maniobras de regulación de válvulas para recuperar progresivamente la presión en las cañerías y normalizar el servicio domiciliario", dijeron mediante un comunicado.

Un sector bajo presión

La pérdida agravó aún más la situación en un punto que desde hace semanas funciona con circulación reducida por el avance de la obra. Se trata de uno de los accesos más utilizados por quienes todos los días viajan entre Neuquén y Cipolletti por trabajo, estudio o trámites.

Durante gran parte de la mañana hubo vehículos detenidos, maniobras ajustadas y embotellamientos que se extendieron varias cuadras en plena hora pico.

Sin embargo, el foco ahora está puesto en lo que viene. Según lo anunciado oficialmente, en menos de una semana quedarán habilitados tres carriles en este tramo de Mosconi, una medida clave para empezar a descomprimir uno de los sectores históricamente más conflictivos para cruzar entre ambas ciudades.

Mientras continúan las tareas y se resuelven imprevistos propios de una obra de gran magnitud, la expectativa está centrada en recuperar fluidez en un corredor que concentra miles de vehículos todos los días.

Los autos giran a la izquierda por la profundidad del agua en Perticone. Fotos: Móvil Prima Multimedios

La recomendación para evitar demoras y maniobras riesgosas

Ante las complicaciones que se registran en la colectora Perticone por la pérdida de agua y el avance de la obra, una de las principales recomendaciones para los automovilistas es no bajar anticipadamente hacia ese sector, donde se producen los mayores embotellamientos y dificultades para circular.

Quienes se dirijan desde Neuquén hacia Cipolletti pueden continuar por avenida Mosconi hasta el vallado que obliga a descender hacia calle Aguado. De esa manera, evitan atravesar la zona anegada y reducen las posibilidades de quedar atrapados en maniobras ajustadas o largas filas de vehículos.

El fin de semana habilitan una mejora para transitar hacia y desde Cipolletti.

Este fin de semana habilitan tres carriles clave entre Neuquén y Cipolletti

Mientras continúan los trabajos sobre la Gran Avenida Mosconi, el municipio confirmó que este fin de semana quedará habilitado un nuevo esquema de circulación que promete aliviar uno de los sectores más cargados para entrar y salir de Neuquén.

La apertura incluirá tres carriles que permitirán mejorar el acceso y el egreso entre Neuquén y Cipolletti, en un punto donde actualmente se concentran desvíos, embotellamientos y demoras diarias. La intervención forma parte del megaproyecto vial que busca transformar uno de los corredores más transitados del Alto Valle.

Durante una recorrida por la obra, el intendente Mariano Gaido y Nicola, confirmaron que los plazos se acortaron y que la habilitación llegará antes de lo previsto.