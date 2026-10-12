Personal policial de Comisaría Primera demoró ayer (11/10) a un menor de edad y secuestró un arma de fuego durante un procedimiento realizado en la ciudad de Neuquén.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 horas, cuando efectivos que realizaban tareas de prevención en inmediaciones de las calles Monseñor D’Andrea y Río Juramento identificaron a dos personas. Durante la intervención, al abrir una mochila, cayó al suelo un elemento de características similares a un arma de fuego.

Ante esta situación, se solicitó la intervención del Departamento Criminalística, cuyo personal realizó las pericias correspondientes y procedió al secuestro de una escopeta recortada calibre 16, con numeración parcialmente suprimida, un cartucho del mismo calibre, una mochila y otros elementos de interés.

Como resultado del procedimiento, la persona menor de edad que tenía el arma en su poder fue demorada y trasladada para continuar con las diligencias correspondientes, con intervención de la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.

Por su parte, la mujer mayor de edad que lo acompañaba pudo continuar en libertad, tras verificarse que no registraba restricciones vigentes.

En el operativo participaron efectivos de Comisaría Primera, Departamento Criminalística y Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia