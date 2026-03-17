Una reunión que parecía tranquila terminó en una escena violenta en Ingeniero Jacobacci. Un hombre fue imputado por atacar con un cuchillo a otro y cortarle la cara, además de amenazar a un testigo que estaba presente. La víctima terminó con una herida en el rostro que requirió puntos de sutura y asistencia médica.

Todo ocurrió cerca de la 1:30 de la madrugada del 12 de marzo, en una vivienda del barrio Mataderos. Según la acusación fiscal, los tres hombres estaban reunidos cuando, de repente, el agresor sacó un cuchillo con cabo de madera que llevaba entre sus prendas y, sin decir una palabra, se lanzó contra la víctima.

El ataque fue directo al rostro. El hombre le provocó un corte en la mejilla izquierda, una herida que luego debió ser suturada en el hospital. La situación fue tan violenta que la otra persona que estaba en la casa quedó paralizada.

Pero la escena no terminó ahí. Mientras todavía tenía el cuchillo en la mano, el agresor también se dirigió al testigo y lo amenazó: “portate bien porque también la vas a ligar”, una frase que generó un miedo inmediato en quien presenció el ataque. Después de la agresión, el hombre se fue del lugar con el cuchillo, pero la fuga duró poco. Personal policial lo detuvo a pocas cuadras, luego de recibir el alerta por lo ocurrido en la vivienda.

Con las pruebas reunidas, entre ellas el informe médico, el testimonio de la víctima y del testigo, fotos de la lesión y el acta policial, la Justicia formuló cargos por lesiones graves y amenazas con arma blanca. El acusado deberá mantenerse alejado de las dos personas involucradas mientras avanza la investigación, que tiene plazo hasta julio.