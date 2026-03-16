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EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE

Mejora el estado de salud del intendente de Jacobacci luego de una intervención cardíaca

Tras ser derivado durante el fin de semana a Cipolletti y someterse a una angioplastia, José Mellado evoluciona favorablemente bajo control médico

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Lunes, 16 de marzo de 2026 a las 11:09
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El intendente fue derivado a Cipolletti para una intervención cardíaca y ahora atraviesa una evolución positiva

El intendente de Ingeniero Jacobacci, José Antonio Mellado, sufrió el sábado por la mañana un cuadro cardíaco en su domicilio y fue trasladado de urgencia al Hospital de la Línea Sur Rionegrina. Tras la primera atención el equipo de médicos resolvió derivarlo a Cipolletti, donde se le practicó una angioplastia y se le colocó un stent coronario.

Según informó el equipo médico, Mellado fue evaluado inicialmente en el centro de salud de Jacobacci, pero se determinó la necesidad de su traslado a la Fundación Río Negro, en el Alto Valle, para realizar estudios de mayor complejidad y garantizar un seguimiento especializado.

Desde el Municipio de Jacobacci confirmaron que el jefe comunal se encuentra estable y evolucionando favorablemente. Además, se agradecieron las muestras de solidaridad y preocupación expresadas por vecinos y referentes institucionales de la región de la Línea Sur Rionegrina.

El traslado se produjo durante el sábado y generó un fuerte impacto en la comunidad jacobaccina, que permanece atenta a la evolución de la salud del intendente. Se espera que en las próximas horas se difunda un nuevo parte médico con mayores precisiones sobre su cuadro clínico. Desde el municipio aseguraron que el intendente Mellado evoluciona favorablemente y en los próximos días recibirá el alta médica.

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