El intendente de Ingeniero Jacobacci, José Antonio Mellado, sufrió el sábado por la mañana un cuadro cardíaco en su domicilio y fue trasladado de urgencia al Hospital de la Línea Sur Rionegrina. Tras la primera atención el equipo de médicos resolvió derivarlo a Cipolletti, donde se le practicó una angioplastia y se le colocó un stent coronario.

Según informó el equipo médico, Mellado fue evaluado inicialmente en el centro de salud de Jacobacci, pero se determinó la necesidad de su traslado a la Fundación Río Negro, en el Alto Valle, para realizar estudios de mayor complejidad y garantizar un seguimiento especializado.

Desde el Municipio de Jacobacci confirmaron que el jefe comunal se encuentra estable y evolucionando favorablemente. Además, se agradecieron las muestras de solidaridad y preocupación expresadas por vecinos y referentes institucionales de la región de la Línea Sur Rionegrina.

El traslado se produjo durante el sábado y generó un fuerte impacto en la comunidad jacobaccina, que permanece atenta a la evolución de la salud del intendente. Se espera que en las próximas horas se difunda un nuevo parte médico con mayores precisiones sobre su cuadro clínico. Desde el municipio aseguraron que el intendente Mellado evoluciona favorablemente y en los próximos días recibirá el alta médica.