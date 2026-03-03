A nueve días de la desaparición de Kevin Hernández (26 años), la búsqueda de los perros adiestrados marcaron un desagüe al sur de Lamarque, allí se encontraron elementos de interés y, a pocos kilómetros, apareció un cuchillo semienterrado cerca del río. Además, en el departamento de un amigo que lleva su mismo apellido hallaron pertenencias del joven y droga fraccionada en “bagullos”. La causa ya se mueve en un terreno mucho más oscuro.

Kevin fue visto por última vez el 22 de febrero por la noche en la casa de su madre. No tenía teléfono, ni dinero, ni documentación. Desde que se radicó la denuncia en la Comisaría 17°, el operativo se incrementó con el paso de las horas. Y fue precisamente por el trabajo de los perros entrenados en la búsqueda de personas que comenzaron a surgir las primeras líneas investigativas.

Primero fue "Mak", que tomó la impronta desde la vivienda de la madre y avanzó hacia el norte. Perdió el rastro. Volvió. Retomó la pista, esta vez hacia el sur. Y entonces ocurrió lo que encendió todas las alarmas: el perro marcó un desagüe. La escena obligó a suspender el trabajo por la oscuridad, pero el mensaje ya estaba dado: algo en ese lugar tenía olor a Kevin.

Con este dato, al día siguiente regresaron con más personal, más perros y más recursos. "Buddy" y luego "Franca" repitieron recorridos. Se sumó el COER, la Brigada Rural y hasta un dron para monitorear desde el aire. Y en uno de esos rastrillajes sobre la margen sur del desagüe, camino hacia la zona de chacras y la costa del río, apareció un cuchillo tipo tramontina, con la punta rota, semi enterrado. A pocos metros también hallaron una hoja metálica sin cabo, incrustada en la tierra.

Los peritos del Gabinete de Criminalística secuestraron ambos elementos. Ahora serán sometidos a análisis para determinar si tienen restos biológicos. El hallazgo se produjo exactamente en la zona hacia donde habían conducido los perros.

Pero la historia no termina ahí. En paralelo, la Policía llegó a un domicilio de calle 20 de Junio. Allí vive un amigo de Kevin. Según consta en el informe, en su departamento encontraron una pulsera verde, un gorro negro, un pantalón deportivo azul con el número 07, una mochila negra y un cuchillo de cocina que serían del joven desaparecido. Inmediatamente, se convirtió en una pieza bajo la lupa judicial.

Además, durante el procedimiento encontraron envoltorios con sustancia blanca fraccionada y plantas de cannabis y se dio intervención a la Justicia Federal por infracción a la Ley 23.737. Es decir, la escena sumó droga fraccionada en “bagullos” al combo de sospechas.

Los investigadores aún no determinaron qué hacían las pertenencias de Kevin en ese departamento. La búsqueda está dirigida hacia el desagüe y establecer qué relación tiene el cuchillo enterrado con la desaparición.