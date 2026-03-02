Un hombre armado frente a una parada de colectivo

Las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano captaron durante este domingo primero de marzo, escenas que encendieron las alertas: en un caso, se trató de un hombre con un arma blanca que se acercó a una mujer que esperaba el colectivo.

Los operadores dieron aviso inmediato a personal policial que patrullaba la zona. Los efectivos llegaron en pocos minutos y lograron interceptar al sospechoso a escasa distancia del lugar donde había sido detectado.

Los policías demoraron al hombre y secuestraron el arma blanca. La mujer se retiró sin lesiones y no registraron el robo de pertenencias.

Madrugada tensa en la vía pública

Horas más tarde, ya en la madrugada del 1 de marzo, las cámaras volvieron a mostrar movimientos que anticipaban un conflicto. En la vía pública, varias personas protagonizaban un disturbio.

Cuando los efectivos arribaron al lugar, constataron que dos hombres se agredían físicamente. Ambos fueron demorados para evitar que la situación escalara.

Aprovechó el caos para robar

En medio del desorden, un tercer hombre tomó las llaves de un vehículo estacionado en las inmediaciones y se retiró del lugar.

El seguimiento a través de las cámaras permitió ubicarlo rápidamente. Los policías lo interceptaron y recuperaron las llaves, que fueron restituidas a su propietario.