Un niño de 12 años perdió la vida en un violento ataque ocurrido en la madrugada del martes en San Bernardo, comuna ubicada al sur de Santiago de Chile. La víctima fue arrastrada por más de tres kilómetros cuando delincuentes le robaron el auto a su padre.

Las autoridades investigan que los responsables podrían provenir de un rally delictivo que se desarrolló durante la noche. Un video captó a un grupo de seis individuos, entre ellos cuatro con el rostro cubierto, que cometieron un robo previo en una estación de servicio. Armados con cuchillos, amenazaron al conductor y al trabajador, sustrajeron pertenencias y se llevaron el vehículo.

Ataque fatal a una familia argentina

Según la Fiscalía, este recorrido de robos violentos fue calificado como un "tour delictual" que culminó con el ataque fatal a la familia argentina. Los investigadores comparan la conducta de esta banda con otras organizaciones juveniles que han protagonizado hechos similares en el sur de Santiago.

Niño de 12 años muere tras ser arrastrado tres kilómetros en robo de auto en Chile

La familia, compuesta por el menor, su padre y una tía, regresaba de Mendoza tras celebrar el Día del Padre. Al ingresar a la región metropolitana, cerca de la 1 de la madrugada, fueron interceptados por delincuentes armados que les cruzaron un vehículo para obligarlos a detenerse y bajar del automóvil.

Mientras el padre y la tía descendieron, el niño no logró destrabar su cinturón de seguridad a tiempo. Sin importar esta situación, los asaltantes aceleraron con el menor aún colgado del auto, arrastrándolo a lo largo de 30 cuadras.

El fiscal chileno Juan Carlos Hidalgo explicó que “probablemente, el niño quiso liberarse o bajar del vehículo, quedando enredado en el cinturón de seguridad, por lo que fue arrastrado por varios kilómetros”.

Finalmente, el cuerpo del niño fue hallado sin vida sobre el asfalto poco después del ataque, mientras que el vehículo robado apareció abandonado en otra zona del municipio.