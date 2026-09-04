Dos choques en pocas horas y en la misma calle de Centenario: un conductor estaba borracho

Centenario registró dos choques durante este viernes sobre la calle José Ianni, a pocos metros de distancia. El primero ocurrió durante la mañana, cuando un Volkswagen Golf GTI impactó contra una Toyota Hilux estacionada, y el conductor dio positivo en un test de alcoholemia.

Horas más tarde, un camión Kia 2500 del Grupo La Plaza se desvió de su trayectoria y terminó impactando contra un poste de alumbrado público, en inmediaciones del desagüe y a pocos metros de la curva del cementerio. El conductor fue inmovilizado y trasladado al Hospital Natalio Burd.

Según informó Centenario Digital, en el segundo siniestro trabajaron Bomberos Voluntarios, personal policial, Tránsito Villa Obrera, inspectores municipales y una ambulancia del Hospital Natalio Burd. El tránsito permanecía restringido en calle José Ianni mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.

Dos choques en una misma calle durante el viernes

La jornada de este viernes terminó dejando una particular sucesión de siniestros viales en Centenario: dos choques ocurrieron sobre la calle José Ianni y a pocos metros de distancia, con apenas unas horas de diferencia.

El primero tuvo como protagonistas a un Volkswagen Golf GTI y una Toyota Hilux. El automóvil impactó contra la parte trasera de la camioneta, que se encontraba estacionada con una mujer de 55 años y una adolescente de 14 años a bordo.

La violencia del impacto provocó que la rueda de auxilio de la Hilux se desprendiera y que el Golf terminara con importantes daños en su parte frontal.

El conductor del Golf, un joven de 23 años, resultó ileso. Sin embargo, el control de alcoholemia realizado por Tránsito Villa Obrera arrojó 0,85 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que fue infraccionado.

El segundo choque terminó contra un poste

Horas después, la misma calle volvió a ser escenario de un siniestro.

Esta vez, un camión Kia 2500 perteneciente al Grupo La Plaza, que trasladaba una heladera exhibidora, se desvió de su trayectoria y terminó impactando contra un poste de alumbrado público.

El camión Kia terminó contra un poste de alumbrado sobre calle José Ianni. Foto: Captura video Centenario Digital.

El hecho ocurrió sobre calle José Ianni, frente a la zona del desagüe y a pocos metros de la curva del cementerio.

Por causas que todavía no fueron determinadas, el vehículo perdió su trayectoria y terminó contra la estructura. El impacto provocó importantes daños en la parte frontal del camión y dejó el poste de alumbrado visiblemente desplazado.

De acuerdo con la información difundida por Centenario Digital, el conductor permanecía consciente, pero fue inmovilizado por los equipos de emergencia y colocado en una camilla para su traslado al Hospital Natalio Burd.

El operativo obligó a desviar el tránsito

El segundo choque generó un importante despliegue de emergencia.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, Policía, Tránsito Villa Obrera e inspectores municipales, además del personal sanitario del Hospital Natalio Burd.

Los bomberos realizaron tareas de seguridad sobre el vehículo, entre ellas la revisión de la batería, mientras se evaluaba la situación generada por el poste y el tendido eléctrico.

El impacto hizo que el tendido quedara más bajo en el sector, por lo que fue necesario mantener restricciones sobre la circulación.

Los vehículos que intentaban avanzar por José Ianni fueron desviados hacia calles internas del loteo para luego salir hacia otros sectores de la ciudad.

Una jornada complicada para circular por Centenario

La sucesión de accidentes se produjo además en una jornada con tránsito cargado en distintos accesos de Centenario.

Según el reporte realizado desde el lugar, también se registraban demoras en el sector del puente Centenario-Cinco Saltos y sobre el acceso Jaime de Nevares, particularmente en las inmediaciones de la curva del CPEM 1.

La combinación de los siniestros y el tránsito habitual de un viernes generó mayores complicaciones para quienes debían atravesar la zona.

El dato que distingue la jornada es que no se trató de un mismo choque ni estuvieron involucrados los mismos vehículos, pero ambos ocurrieron sobre la calle José Ianni y a pocos metros de distancia.

El segundo siniestro, además, no tuvo una colisión con otro vehículo: el Kia terminó contra un poste luego de desviarse de su recorrido. Todavía no se conocen las causas que provocaron esa maniobra, las cuales deberán ser determinadas por Policía y Tránsito Villa Obrera.