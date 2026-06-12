Una rápida intervención policial y la colaboración de un vecino permitieron demorar a un joven de 20 años señalado como presunto autor de un intento de robo contra un adolescente en el barrio Valentina Sur de Neuquén.

El procedimiento se desarrolló durante la mañana del jueves en inmediaciones de las calles Catan Lil y Río Turbio. Según la información oficial, efectivos de la División Montada y Canes llegaron al lugar luego de recibir el aviso de un menor que aseguró que una persona había intentado quitarle su mochila y su teléfono celular.

De acuerdo con los primeros datos reunidos por los uniformados, un vecino observó la situación y decidió intervenir para asistir al adolescente. Su accionar permitió retener al sospechoso hasta la llegada de los efectivos policiales.

Un vecino intervino y evitó que el sospechoso se alejara

Cuando el personal policial arribó al sector, encontró al joven señalado por la víctima bajo control. A partir de ese momento se realizaron las actuaciones de rigor y se dispuso su traslado a la Comisaría 44°.

En el operativo también participó personal de la División Motorizada, que colaboró con las tareas de identificación y resguardo de la escena. Mientras tanto, el adolescente quedó al cuidado de un familiar responsable, tal como establecen los protocolos para este tipo de situaciones.

Tras la demora del sospechoso, tomó intervención la Fiscalía correspondiente, que ordenó distintas diligencias para determinar con precisión cómo se desarrolló el episodio y reunir elementos para la causa.