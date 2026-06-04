Un tribunal colegiado condenó este jueves a Jairo Ariel Díaz a 10 años y 8 meses de prisión efectiva por el homicidio de Alexis David Marín Bossel, cometido en mayo de 2025 en Plaza Huincul.

La pena fue impuesta hoy por unanimidad por los jueces Lisandro Borgonovo, Eduardo Egea y Federico Sommer, quienes resolvieron el monto a partir de los pedidos de las partes: el fiscal jefe Gastón Liotard solicitó 11 años de prisión efectiva, mientras que la querella particular, en representación de la familia de la víctima, requirió 15 años, mientras que la defensa pidió una sanción inferior al mínimo legal.

Cómo fue el crimen

Díaz había sido declarado de homicidio el marzo pasado. Según la investigación presentada por el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 4 de mayo de 2025 alrededor de las 00:15 en una vivienda del barrio Altos del Sur de Plaza Huincul. Tras una discusión previa con la víctima, Díaz se presentó frente al domicilio y efectuó tres disparos con un arma de fuego desde la vereda y por encima de la reja.

Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Marín Bossel, quien fue trasladado a un centro de salud y posteriormente derivado a Neuquén, donde falleció el 15 de mayo como consecuencia de las lesiones sufridas.

La pena

En primer lugar, el tribunal rechazó el planteo de la defensa para declarar inconstitucional el agravante previsto para los homicidios cometidos con armas de fuego. Luego, valoró que Díaz se acercó armado al domicilio de la víctima, la convocó para que se acercara y efectuó tres disparos, y luego no le brindó asistencia.

Como atenuantes, los jueces ponderaron la ausencia de antecedentes condenatorios, su edad, sus condiciones personales y el hecho de que días después del homicidio se presentó en una dependencia policial para reconocer su participación en el hecho.

A partir de esa valoración concluyeron que correspondía imponer la pena mínima prevista por la ley para el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego: 10 años y 8 meses de prisión efectiva, más la inhabilitación absoluta y las costas del proceso.