Un patrullaje preventivo realizado por efectivos de la Comisaría 52° terminó con la detención de un joven que era buscado por la Justicia en una causa de extrema gravedad.

El procedimiento ocurrió durante la tarde del martes en distintos sectores de Centenario, cuando policías que recorrían la ciudad identificaron a dos jóvenes para verificar sus antecedentes.

El dato apareció en el sistema policial

Al cargar los datos en el sistema, los efectivos detectaron que uno de los identificados tenía un pedido de captura vigente.

Se trataba de un joven de 19 años requerido por la Justicia en el marco de una causa caratulada como “Tentativa de Homicidio Agravado por el Vínculo”, bajo intervención de la jueza de Garantías Carolina García.

La situación cambió de inmediato en plena vía pública. Tras confirmar el requerimiento judicial, los policías avanzaron con la demora del acusado.

La Fiscalía ordenó el traslado

Una vez constatada la identidad del joven y su situación procesal, los efectivos dieron intervención a la Fiscalía de Delitos Juveniles.

Desde ese organismo se dispuso que, tras completar las actuaciones correspondientes, fuera trasladado a la sede policial para quedar a disposición de la Justicia.

Un control rutinario que terminó con un detenido

Fuentes policiales remarcaron que el procedimiento se produjo durante tareas preventivas habituales que se desarrollan en distintos barrios de la ciudad.

La identificación de personas en la vía pública permitió detectar que el acusado caminaba libremente pese a tener un requerimiento judicial activo por una causa vinculada a un hecho violento.