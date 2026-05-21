La tarde del miércoles volvió a quedar marcada por la violencia armada en Cutral Co. Un hombre terminó herido de bala después de que le dispararan desde un vehículo en movimiento y los agresores escaparan a toda velocidad por las calles de la ciudad.

El ataque ocurrió alrededor de las 18 en la zona oeste, en un sector del barrio Pampa. Según informaron fuentes policiales, los disparos salieron desde el interior de un automóvil que se alejó inmediatamente después de dejar a la víctima tirada y herida.

El hombre recibió al menos un impacto de proyectil y fue trasladado de urgencia al Hospital de Complejidad VI. Hasta el momento no se difundió un parte oficial sobre su estado de salud.

Una fuga que terminó en pleno centro

Tras la balacera, la Policía de Neuquén desplegó un operativo cerrojo para localizar el vehículo utilizado en el ataque.

Con datos aportados por testigos y el monitoreo de cámaras urbanas, los efectivos lograron detectar el automóvil mientras circulaba por el centro de Cutral Co, apenas minutos después del hecho.

La secuencia terminó con la interceptación del rodado y la demora de dos hombres que iban a bordo.

El dato clave que permitió encontrarlos

Fuentes policiales indicaron que las características del vehículo coincidían con las denunciadas por testigos en el lugar del ataque.

A partir de eso, la Policía secuestró el auto para realizar pericias y dejó a los sospechosos a disposición de la investigación judicial.

El caso quedó bajo análisis para determinar el motivo del ataque y establecer la participación de cada uno de los demorados en la balacera.

Disparos en plena ciudad

El episodio volvió a poner en foco una escena que se repite cada vez con más frecuencia en distintos puntos de la comarca petrolera: ataques armados en sectores urbanos y fugas a toda velocidad después de los disparos.

En este caso, la rápida intervención policial permitió localizar el vehículo pocas cuadras después y evitar que los sospechosos desaparecieran de la ciudad.