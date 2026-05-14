Un hombre apuñaló a su pareja tras mantener una discusión frente a su hijo en el oeste de Cutral Co, durante la noche del miércoles.

Según el relato de vecinos todo ocurrió alrededor de las 23, en una vivienda ubicada en la calle Catriel al 800 en el barrio Pampa. El hombre habría mantenido una discusión con la mujer que terminó con una puñalada en la zona abdominal.

Tras la agresión, se dio a la fuga del lugar. Según los primeros datos, todo habría ocurrido frente al hijo de la mujer de alrededor de 10 años de edad. El atacante convivía con la víctima y eran pareja.

La mujer quedó lesionada en el lugar y fue trasladada al hospital de complejidad VI para recibir atención médica. Al ingresar al centro médico público tomó intervención la policía que inmediatamente se dirigió con una patrulla a la propiedad donde ocurrió el suceso.

Al recolectar datos comenzó la búsqueda del agresor en distintos domicilios de su familia, sin poder lograr ubicarlo. Por el momento no se conocen detalles del estado de salud de la víctima ni del paradero del atacante.