La intensa nevada registrada en la región cordillerana provocó diferentes contingencias en el servicio eléctrico de El Bolsón y localidades aledañas. Durante la tarde de este domingo se produjeron cortes en el sistema, que fueron atendidos por cuadrillas de EDERSA en un operativo de emergencia.

Durante la tarde se registró la primera salida de servicio en la zona céntrica de la localidad y en sectores como Villa Turismo y Mallín Ahogado, en correlación con un corte en el sistema interconectado nacional con Chubut. A pesar de las condiciones climáticas adversas, los trabajos de acondicionamiento en la hidroeléctrica Lago Escondido se concretaron con éxito, lo que permitió abastecer desde ese nodo y recuperar el suministro en todas las áreas urbanas.

Pasadas las 18:30, el servicio eléctrico en la zona urbana quedó restablecido de manera total. Desde ese momento, las cuadrillas se abocaron a resolver problemas puntuales en sectores rurales y periféricos, especialmente en Mallín Ahogado, donde se mantienen tareas para normalizar la prestación.

Las guardias operativas también debieron atender diversas situaciones generadas por la caída de ramas y árboles sobre las instalaciones eléctricas. En varios casos, se trató de ejemplares ubicados en terrenos privados que no habían sido podados en tiempo y forma, lo que ocasionó contingencias adicionales en medio del temporal.

Este lunes, desde primeras horas de la mañana, los equipos de EDERSA continúan desplegados en la región para garantizar la seguridad del sistema y restablecer el servicio en los sectores aún afectados. La empresa recordó la importancia de mantener despejadas las instalaciones y colaborar con las tareas preventivas para evitar nuevas interrupciones.

La prioridad es asegurar el abastecimiento en la zona urbana y avanzar con la normalización en los parajes rurales, donde las nevadas y el hielo complican el acceso y la logística de los trabajos.