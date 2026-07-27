El Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche reanudó este lunes su operatoria tras la intensa nevada que obligó a suspender la actividad el domingo. La terminal aérea tiene previstos 39 vuelos, de los cuales cinco ya aterrizaron desde las 5.58 de esta mañana. Hasta el momento se reportan dos demoras y una cancelación, lo que marca una reactivación parcial del servicio.

Entre los vuelos afectados figuran de Aerolíneas Argentinas, con destino a Aeroparque, que fue demorado y reprogramado; otro vuelo de Flybondi, previsto para las 15:05, que permanece demorado; y otro fue cancelado sin horario alternativo.

La normalización parcial llega después de un domingo caótico: la nevada obligó a cancelar 19 vuelos y dejó a cientos de turistas varados. Muchos debieron dormir en la estación aérea, mientras otros buscaron alojamiento de urgencia en la ciudad. La situación también afectó al futbolista Leandro Paredes, integrante de la Selección Argentina, quien debió regresar a su hotel luego de que su vuelo fuera suspendido.

Fuentes aeroportuarias confirmaron que la pista está operativa y en condiciones, aunque la visibilidad reducida fue el principal factor que obligó a suspender la operatoria el domingo. Desde Aeropuertos Argentina se aclaró que los vuelos programados para este lunes ya estaban previstos y que no se sumarán nuevas frecuencias, dado que “no hay más aviones”. Los pasajeros afectados fueron reprogramados para el transcurso de la semana.

Cabe recordar que rige una alerta amarilla por nevadas intensas para este lunes y martes en la zona cordillerana de Río Negro y Neuquén, por lo que podrían reiterarse complicaciones en las conexiones aéreas. Las autoridades recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y prever posibles reprogramaciones.