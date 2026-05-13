Esta mañana la Justicia de Río Negro resolvió que avance a juicio la causa por un brutal caso de maltrato animal ocurrido en Padre Stefenelli, donde un hombre está acusado de haberle disparado dos veces a un perro a plena luz del día. Según la acusación de la Fiscalía, el animal agonizó durante aproximadamente tres horas antes de morir en una veterinaria, pese a los intentos desesperados por salvarlo.

Maltrato animal, a juicio

De esta manera, el legajo fiscal avanzó formalmente hacia la instancia de debate oral luego de que el Ministerio Público Fiscal (MPF), la querella y la Defensa Pública presentaran los testimonios, la prueba documental y las convenciones probatorias que serán utilizadas durante el juicio.

El caso generó conmoción desde el primer momento por la violencia del ataque y por la forma en que murió el animal. De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el hecho ocurrió en agosto de 2024 cerca de las 17:15 en la vereda de la casa del imputado, en Stefenelli.

Pistola semiautomática y una agonía prolongada

Según expuso el fiscal del caso, el hombre salió de la vivienda armado con una pistola semiautomática calibre 22. Después, efectuó al menos dos disparos a corta distancia contra un perro macho de color blanco. La escena habría ocurrido frente a la mujer que cuidaba al animal. Para la Fiscalía, el acusado actuó de manera deliberada y con la única intención de provocarle sufrimiento al animal.

La descripción del caso es estremecedora. Tras recibir los disparos, el perro agonizó durante cerca de tres horas. Asimismo, la acusación sostiene que se trató de un claro hecho de crueldad animal, figura penal por la que el imputado enfrentará el juicio ante un Tribunal Unipersonal. Esto ocurre porque la expectativa de pena prevista para el delito no supera los tres años de prisión.

Ahora será el turno del debate oral el que determine la responsabilidad del acusado en un caso que volvió a poner en discusión la violencia extrema contra los animales y la necesidad de sanciones más severas frente a hechos de crueldad que generan indignación social.