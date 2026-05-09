En la mañana de este viernes 8 de mayo un impactante accidente ocurrió cerca del Parque Industrial de Vista Alegre, a metros de una estación de servicio YPF. El vehículo quedó destruido tras embestir a un caballo suelto sobre la calzada. El animal murió. El conductor debió recibir atención médica.

Cómo fue el choque contra un caballo en Vista Alegre

Un violento siniestro vial se registró este viernes sobre la Ruta Provincial 51, a la altura del kilómetro 3 en inmediaciones del Parque Industrial de Vista Alegre. De acuerdo a las primeras versiones, el hecho ocurrió minutos después 7:40.

Por causas que se investigan, un automóvil Volkswagen Voyage color rojo, conducido por un joven de 30 años, oriundo de la localidad rionegrina de Cinco Saltos, impactó de frente contra un caballo que se encontraba sobre el asfalto de la ruta.

Producto del fuerte choque, el caballo murió en el acto. Por su parte, el vehículo terminó con importantes daños en la parte delantera y el techo. Tras el impacto, el automóvil avanzó varios metros fuera de control y finalizó detenido sobre la banquina, entre los pastizales.

Qué pasó con el conductor que embistió y mató al caballo en Ruta Provincial 51

El conductor sufrió diversos golpes y fue asistido por personal médico de la empresa Emergencias y posteriormente debió ser trasladado al Hospital Natalio Burd de Centenario para una mejor evaluación.

En diálogo con Centenario Digital, el comisario Héctor Valdez explicó que efectivos de la Comisaría 49 de Vista Alegre trabajaron en el sector poco después que los alertaran del desafortunado suceso.

De quién era el caballo que andaba suelto por el asfalto

Además, Valdez indicó que personal de la Municipalidad retiró el cuerpo del animal y precisó que no pudieron encontrar marcas o señales que permitieran identificar a un propietario. “Todo indicaría que era un animal orejano que se criaba suelto en la zona”, señaló el comisario.

Para evitar que se repitan estos hechos las autoridades remarcaron que se intensificaron los patrullajes preventivos en la zona. Además solicitaron la colaboración de los vecinos para alertar sobre la presencia de animales sueltos sobre las rutas de la región.