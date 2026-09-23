Un error que pudo terminar en el canal

Una pareja que circulaba en una camioneta Chevrolet Montana blanca estuvo a punto de caer al canal principal de riego durante la madrugada de este miércoles.

El hecho ocurrió cerca de las 2, cuando transitaban por la calle 7 y ex Ruta 234 y erraron al puente, quedando el vehículo en una situación peligrosa, con la parte trasera en el aire.

Bomberos tuvieron que intervenir

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Comisaría Quinta, quienes alertaron a los bomberos voluntarios al advertir la posición en la que había quedado la camioneta.

Bomberos trabajaron para retirar el vehículo del sector sin mayores inconvenientes. Foto: Gentileza Centenario Digital

Después de realizar algunas maniobras, los bomberos lograron retirar el vehículo del sector sin mayores inconvenientes.

La pareja pudo salir de la situación sin que se informaran mayores consecuencias.

Un sector con poca iluminación

El lugar cuenta con iluminación únicamente en las inmediaciones y en el sector donde funciona el destacamento policial, que volvió a funcionar hace pocos meses.

La situación volvió a poner en escena las condiciones de ese cruce, donde durante la madrugada la visibilidad puede quedar reducida.