Cipolletti vivió secuencias con armas de fuego durante esta semana, y el miércoles no fue la excepción, ya que un hombre de 35 años permanece internado en grave estado tras recibir un disparo en el pecho en una vivienda del barrio Martín Fierro. El hecho ocurrió durante la mañana, cuando, según las primeras versiones, un grupo de cuatro personas, tres hombres y una mujer, se encontraba reunido y uno de ellos manipulaba un arma de fuego que se habría disparado de manera accidental.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Pedro Moguillansky, donde ingresó directamente al quirófano. Los médicos trabajaban para extraer el proyectil y reparar los daños internos, mientras su estado seguía siendo crítico.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 26, junto a peritos de criminalística, mientras la investigación quedó a cargo del fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, que busca determinar con precisión cómo se produjo el disparo.

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