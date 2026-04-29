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En estado crítico

Se le escapó un tiro y quedó al borde de la muerte: un hombre lucha por su vida en Cipolletti

Tiene 35 años y fue trasladado de urgencia al hospital de Cipolletti. El disparo habría sido accidental mientras manipulaban un arma entre amigos.
 

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Miércoles, 29 de abril de 2026 a las 14:20
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Fue trasladado de urgencia al hospital de Cipolletti.

Cipolletti vivió secuencias con armas de fuego durante esta semana, y el miércoles no fue la excepción, ya que un hombre de 35 años permanece internado en grave estado tras recibir un disparo en el pecho en una vivienda del barrio Martín Fierro. El hecho ocurrió durante la mañana, cuando, según las primeras versiones, un grupo de cuatro personas, tres hombres y una mujer, se encontraba reunido y uno de ellos manipulaba un arma de fuego que se habría disparado de manera accidental.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Pedro Moguillansky, donde ingresó directamente al quirófano. Los médicos trabajaban para extraer el proyectil y reparar los daños internos, mientras su estado seguía siendo crítico.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 26, junto a peritos de criminalística, mientras la investigación quedó a cargo del fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, que busca determinar con precisión cómo se produjo el disparo.

Noticia en desarrollo

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