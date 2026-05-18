Río Negro se convertirá en el epicentro nacional de la lucha contra el narcotráfico con la realización del Consejo Federal de Precursores Químicos, que sesionará por primera vez fuera de la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro que iniciará este lunes reunirá a funcionarios, especialistas y fuerzas de seguridad de todo el país para analizar estrategias frente al avance de las organizaciones criminales.

La apertura estará encabezada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, junto al ministro provincial de Seguridad y Justicia, Daniel Jara. El evento es organizado por la Secretaría de Narcocriminalidad y busca reforzar la capacidad de reacción del Estado frente a bandas cada vez más sofisticadas.

Uno de los ejes centrales será el control de los precursores químicos, sustancias legales utilizadas en la industria, pero indispensables para la producción de cocaína y drogas sintéticas. El desafío consiste en impedir que sean desviadas hacia circuitos ilegales sin afectar la actividad económica formal.

Las jornadas incluirán análisis de inteligencia criminal, actualización normativa, uso de tecnología aplicada a controles y nuevos mecanismos de fiscalización. También habrá intercambio de información entre provincias para detectar patrones comunes en el movimiento sospechoso de químicos.

Otro punto sensible será el crecimiento de las drogas sintéticas, cuya producción y distribución se vuelve cada vez más difícil de detectar con métodos tradicionales. Por eso, se presentarán sistemas de detección rápida y herramientas tecnológicas para fortalecer controles en rutas, depósitos y empresas.

La decisión de realizar el encuentro en Bariloche tiene una fuerte lectura política: marca la federalización de la política de seguridad y posiciona a Río Negro como protagonista en la agenda nacional contra el narcotráfico. La Patagonia aparece como región clave para anticipar nuevas modalidades criminales y mejorar la articulación federal.