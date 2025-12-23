Timoteo Alexis Elías Bosque reconoció que le fracturó ambos brazos a un hombre con una regla de albañil y luego escapó en una bicicleta con la mochila y todas las pertenencias de la víctima. El violento hecho ocurrió el 28 de septiembre en la esquina de calles Racedo y Otto Neuman, de la ciudad de Neuquén.

El fiscal del caso Horacio Maitini y la asistente letrada Silvia Garrido presentaron un acuerdo mediante el cual el agresor reconoció que, para cometer un robo, lesionó de gravedad a un sujeto y fue declarado responsable. El delito que los funcionarios del Ministerio Público Fiscal le atribuye es robo doblemente agravado por el uso de arma impropia y por el resultado de lesiones graves, todo en carácter de autor.

Las violenta agresión

El hecho fue el 28 de septiembre de 2025, entre la 1 y las 2 de la madrugada. Bosque estaba junto a una mujer en la vía pública y un hombre se acercó a saludar a su acompañante.

En ese momento y de forma sorpresiva, el imputado, lo golpeó con un elemento similar a una regla de construcción en la cabeza, manos y brazos, provocándole fracturas en ambos cúbitos y en el quinto metacarpiano. Luego, le robó una bicicleta en la que se trasladaba y una mochila que contenía documentación personal, una billetera y $400.000 en efectivo.

Escapó en una bicicleta

La víctima fue auxiliada por personal policial, que, con los datos aportados, logró aprehender al agresor en calles Rosario y Pizarro mientras llevaba la bicicleta y la mochila. No se logró recuperar la billetera, la documentación ni el dinero.



El fiscal Maitini manifestó que la víctima fue consultada y prestó conformidad para que se realice el acuerdo. Finalmente pidió que intervenga en la próxima etapa, para determinar la pena, un tribunal colegiado ya que la expectativa de pena es superior a tres años de prisión.

El juez de garantías Juan Manuel Kees, que estuvo a cargo de controlar la legalidad del acuerdo, avaló el pedido de las partes, declaró a Bosque penalmente responsable y dio intervención a un tribunal colegiado para que fije la pena.



Con la resolución del magistrado, la Oficina Judicial deberá fijar en los próximos días, la fecha para la realización del juicio de cesura en donde se litigará el monto de la pena que le corresponde cumplir al condenado.

Medida de coerción

Bosque llegó a la audiencia detenido en prisión preventiva fijada en la audiencia de formulación de cargos realizada en septiembre y luego prorrogada en noviembre, impuesta por la existencia de riesgo de fuga y la necesidad de proteger a la víctima. Además, como tiene antecedentes penales, cuando sea condenado nuevamente, deberá cumplir una pena efectiva.