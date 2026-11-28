Seis hombres fueron procesados, tres de ellos con prisión preventiva, acusados de integrar una organización criminal dedicada al robo de camionetas Toyota 4x4 en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que la investigación descubriera que uno de los sospechosos había consultado a la inteligencia artificial de Meta cómo robar una Hilux y cómo abrir esos vehículos.

La banda habría operado desde septiembre de 2025 en Villa Urquiza, Villa Ortúzar y Chacarita, según indicó el sitio Fiscales.gob, donde sustraía camionetas estacionadas en la vía pública para trasladarlas a la provincia de Buenos Aires, ocultarlas y posteriormente venderlas o desarmarlas para comercializar sus autopartes.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, encabezada por el fiscal José María Campagnoli, con intervención del auxiliar fiscal Facundo Vidal, y derivó en una resolución de la jueza María Fabiana Galletti, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 37, dictada el 13 de noviembre pasado.

De los seis imputados, cinco fueron procesados por asociación ilícita, mientras que tres también quedaron acusados por distintos hechos de hurto agravado. La magistrada dispuso la prisión preventiva para J.E.O., de 33 años; D.H.R., de 25; y L.O.A., de 43, mientras que los otros tres continuarán el proceso en libertad.

Uno de los elementos centrales de la investigación surgió del teléfono celular de J.E.O., quien había sido detenido cuando intentaba sustraer la computadora de una Toyota SW4 que estaba secuestrada en el playón de la comisaría 2ª de Vicente López.

El vehículo había sido recuperado horas antes en Florida, luego de que sus ocupantes lo abandonaran con el motor encendido y la puerta del conductor abierta, tras chocar contra el alambrado de las vías del ferrocarril Belgrano Norte.

Sin embargo, cuando la camioneta ya estaba bajo custodia policial, el sospechoso se presentó en el lugar e intentó llevarse su computadora ECU, el dispositivo que controla el funcionamiento del motor. Fue detenido y los investigadores secuestraron su teléfono.

¿Cómo robo una Hilux?

El análisis forense del aparato reveló que el hombre le había preguntado reiteradamente a Meta AI, la inteligencia artificial integrada en WhatsApp, "cómo robo una Hilux", además de consultar cómo abrir otros modelos de Toyota. Las conversaciones y comunicaciones almacenadas también permitieron identificar a los demás integrantes de la organización.

Por ese intento de robo, J.E.O. había sido condenado el 29 de mayo pasado a un año de prisión de ejecución condicional por hurto agravado en grado de tentativa. A partir de la información encontrada en su dispositivo, los investigadores pudieron vincularlo con otros episodios y reconstruir el funcionamiento de la banda.

Los integrantes entraban a la Ciudad durante la noche, identificaban camionetas Toyota estacionadas en la vía pública y las sustraían con herramientas específicas para acceder al habitáculo y encender los motores. En algunos casos utilizaban vehículos particulares como apoyo, entre ellos un Peugeot 208 y un Ford Escort.

Los investigadores les atribuyeron cuatro hechos: el robo de una Toyota Hilux en Villa Ortúzar, el 30 de septiembre de 2025; otra Hilux en Villa Urquiza, el 16 de noviembre de ese año; una Toyota SW4 en el mismo barrio, denunciada el 10 de diciembre de 2025; y otra SW4 en Chacarita, el 19 de agosto de 2026.

Según el dictamen fiscal, J.E.O. era quien ejecutaba directamente las sustracciones; G.E.T. aportaba un predio para guardar los vehículos a cambio de dinero; A.G.B. conseguía potenciales compradores y reparaba o desarmaba las camionetas en su taller mecánico; M.M.J.B. actuaba como intermediario comercial con una red de compradores de vehículos y autopartes, mientras que D.H.R. participaba en los traslados y entregas.

En los allanamientos realizados el 2 de noviembre pasado, se secuestraron teléfonos celulares, notebooks, dispositivos de diagnóstico automotor, herramientas artesanales de apertura y distintas autopartes con pedidos de secuestro de la provincia de Buenos Aires. También encontraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros y una motocicleta Kawasaki con una patente correspondiente a otro rodado.