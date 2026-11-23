Una familia denunció haber sido víctima de un robo en su domicilio durante la mañana del pasado sábado, alrededor de las 11:00 horas, cuando una mujer irrumpió en la propiedad y sustrajo elementos tecnológicos y herramientas de elevado valor económico.

El robo ocurrió en el barrio Lomas del Correntoso, en Villa La Angostura, y fue cometido a plena luz del día. La mujer que robó aprovechó que en ese momento no se encontraba nadie en la vivienda. Para lograr su cometido, la delincuente ejerció violencia sobre una de las aberturas, logrando forzar una ventana para ganar el interior del inmueble.

En la casa se apoderó de un botín compuesto por relojes, un dron, una notebook y un taladro, elementos que guardó dentro de una mochila antes de darse a la fuga.

La mujer quedó registrada en cámaras

El accionar de la sospechosa quedó documentado por cámaras de seguridad de la zona, material que ya forma parte de la investigación.

En las imágenes se observa con claridad la mecánica de supuesto ilícito: la mujer camina en dirección a la vivienda sin llevar bultos consigo y minutos después las cámaras vuelven a captarla abandonando el lugar portando una mochila cargada, en la cual habría ocultado los objetos sustraídos.

Tras advertir el robo, los propietarios radicaron de inmediato la denuncia formal en la sede policial correspondiente. A raíz de la presentación, personal de la fuerza de seguridad y peritos criminalísticos acudieron al domicilio de Lomas del Correntoso para realizar una inspección ocular y pericias para dar con la responsable.