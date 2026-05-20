Este martes el incendio de un vehículo en las inmediaciones del barrio Parque Industrial conmocionó a los vecinos. Según pudo reconstruir Mejor Informado, el hecho estuvo enmarcado en la ira de los vecinos contra el propietario tras el abuso sexual contra una menor de edad. El acusado ya fue detenido, imputado por la Justicia y quedó detenido preventivamente.

Qué pasó en la audiencia de formulación de cargos

Gastón Medina, de la Fiscalía de Delitos Sexuales, está investigando los hechos de este caso aberrante. De manera preventiva, dispuso la detención inmediata del hombre identificado con las iniciales M.M. Se lo imputó con el delito de abuso sexual simple contra una menor agravado por el uso de arma blanca.

Medina solicitó que el acusado quede detenido con prisión preventiva. Dicha solicitud fue avalada durante la audiencia de formulacíon de cargos de este miércoles a la tarde.

Cómo fueron los hechos que derivaron en un vehículo incendiado en la vía pública

Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron el hecho tuvo lugar el martes cerca las 14. El imputado fue a la casa de una familia vecina en el barrio Parque Industrial de esta ciudad. Una vez en el domicilio, lo atendió una adolescente y M.M. le preguntó si estaba sola. La amenazó con una trincheta y la hizo entrar a la casa.

El ahora acusado por abuso sexual simple la tocó, pero la nena forcejeó y logró escapar a la calle para pedir ayuda. Al escuchar sus gritos y verla en estado de shock, una vecina la contuvo y dieron aviso al personal de la Comisaría 20°.

El victimario, un vecino

La nena víctima del abuso conocía al agresor porque se trata de un vecino. La chica se comunicó con su madre y, tras el arribo del personal policial, comenzaron con la búsqueda de M.M. Finalmente, los uniformados dieron con el acusado, quien aguardaba escondido en un colectivo estacionado en la vía pública.

A raíz del hecho, vecinos del barrio habrían incendiado un vehículo de propiedad de M.M. en la vía pública. Algunos de los implicados fueron demorados por la Policía.

Detenido por la Policía, el hombre quedó a disposición de la Justicia. Este miércoles, Medina lo imputó y quedó con prisión preventiva.