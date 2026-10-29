En la madrugada de este miércoles 28 de octubre, le robaron el auto a un joven de 23 años, en San Patricio del Chañar. Un hombre lo amenazó para obligarlo a bajar del vehículo y, después de un forcejeo, escapó al volante de un Volkswagen Fox gris. Tras una investigación policial, un sospechoso fue demorado y el rodado apareció abandonado en la provincia de Río Negro.

El hecho se registró alrededor de las 00:30, en inmediaciones de las calles Cerro Chapelco y Lago Lácar. Según la denuncia, la víctima se encontraba dentro de su Volkswagen Fox cuando un hombre abrió la puerta del conductor y comenzó a amenazarlo para que descendiera.

En medio de la situación se produjo un forcejeo entre ambos. Finalmente, el sospechoso logró tomar el control del automóvil y escapó del lugar, dejando al joven sin su vehículo.

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Comisaría 13.ª iniciaron las primeras averiguaciones para reconstruir lo ocurrido y localizar el rodado. Durante las tareas investigativas, un vecino aportó el nombre de un posible autor del robo. Además, otro testimonio indicó que había visto al sospechoso forcejear con el conductor y huir en el automóvil.

El vehículo fue encontrado abandonado en Villa San Isidro, en la provincia de Río Negro.

La Policía también obtuvo registros de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir parte del recorrido del Volkswagen Fox. Con esa información, se desplegaron patrullajes y se alertó a distintas unidades policiales de la región para intentar encontrar el vehículo.

Alrededor de las 10 del mismo día, efectivos policiales localizaron y demoraron a un hombre señalado en la investigación. El sospechoso fue trasladado a la Comisaría 13.ª, mientras continuaban las tareas para dar con el automóvil sustraído.

Horas más tarde, el Volkswagen Fox fue encontrado abandonado en la intersección de las calles Chos Malal y Alejandro Fleming, en el sector de Villa San Isidro, provincia de Río Negro. Finalmente, el vehículo fue restituido a su legítimo propietario. La investigación para esclarecer el robo quedó a cargo de la Fiscalía Única Vaca Muerta Sur.