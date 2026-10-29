Un bebé de 10 meses quedó atrapado dentro de un auto luego de que las puertas se bloquearan automáticamente con las llaves en el interior. El episodio ocurrió el miércoles 28 de octubre por la tarde en un barrio privado de la zona sur de Neuquén capital y requirió la intervención de efectivos policiales, que rompieron el vidrio de una puerta para poder rescatarlo.

Según informaron fuentes policiales, la madre había descendido del vehículo junto a sus dos hijos. Cuando llevó al mayor al interior de la vivienda, las puertas del auto se bloquearon automáticamente, dejando al bebé de 10 meses en el habitáculo, con las llaves adentro.

El pequeño quedó encerrado accidentalmente cuando las puertas del vehículo se bloquearon con las llaves adentro.

Ante la imposibilidad de abrir el rodado y la urgencia de la situación, la mujer solicitó ayuda. El Centro de Operaciones Policiales comisionó entonces a personal de la Comisaría 44° del barrio Valentina Sur para intervenir en el lugar.

Rompieron el vidrio de una ventana

Al llegar, los efectivos se entrevistaron con la madre y, con su autorización, rompieron el cristal de la puerta del acompañante para acceder al interior del vehículo y retirar al bebé.

Una vez rescatado, el pequeño fue puesto a resguardo junto a su familia. Se encontraba consciente, aunque presentaba enrojecimiento y signos de calor por la temperatura dentro del vehículo.

Posteriormente, los policías constataron que el bebé estaba tranquilo, alimentándose y bajo el cuidado de su madre. La rápida intervención permitió resolver la emergencia y poner al niño a salvo.