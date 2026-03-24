Le robaron la moto que todavía no terminaba de pagar. La frase resume el golpe económico y emocional que atraviesa una joven de la ciudad de Neuquén, víctima de un asalto a mano armada en el oeste capitalino. Ahora pide ayuda a la comunidad para recuperar el vehículo.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:20 del jueves 12, en la intersección de calles Cayastá y José Marín. Allí, dos delincuentes armados la interceptaron mientras circulaba en su motocicleta. En cuestión de segundos, le cruzaron el paso, la amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron el rodado, sin darle margen de reacción.

De acuerdo a su testimonio, los asaltantes se movilizaban en una moto de color rojo —que podría ser una Honda Serie 2 o una CG Titán— y llevaban cascos amarillos con detalles azules y visores tornasolados. Tras concretar el robo, escaparon rápidamente de la zona, perdiéndose en la oscuridad de las calles del barrio.

Luego del ataque, la joven intentó reconstruir el recorrido de los delincuentes y llegó hasta el sector de calles Rohde, donde vecinos le permitieron observar imágenes de cámaras de seguridad. Sin embargo, no logró obtener copias de las grabaciones, lo que complica la posibilidad de avanzar en la identificación de los responsables.

No tenía seguro por robo

La moto tenía apenas cuatro meses de uso y aún restaban cuotas por pagar. A esta situación se suma otro golpe: por un cambio reciente en la modalidad del seguro, la cobertura vigente no incluía el robo del vehículo, sino únicamente la protección de pertenencias y seguro de vida.

Frente a este panorama, la víctima apeló a la solidaridad de la comunidad para intentar recuperar la motocicleta o reunir información que permita dar con los autores del hecho.