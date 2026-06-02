La Justicia acusó a Jonathan Andrés González, de 42 años, y a María Luján Bascur, de 37, por el robo a una fiambrería de Cipolletti. Tras la audiencia de formulación de cargos, el hombre quedó detenido con prisión preventiva, mientras que la mujer continuará en libertad bajo estrictas pautas de conducta. Se trata de la pareja que había sido capturada horas después del golpe gracias al seguimiento realizado a través de las cámaras de monitoreo del 911 RN Emergencias y la precisa intervención policial.

El caso tuvo este martes un avance clave en los tribunales cipoleños. Luego de analizar las evidencias reunidas por la fiscalía, una jueza de Garantías dio por formulados los cargos contra ambos acusados por el robo cometido en una fiambrería de calle La Esmeralda, de donde robaron más de 315 mil pesos en efectivo y una bicicleta exhibida para un sorteo.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, la pareja actuó de manera coordinada. La investigación sostiene que ambos ingresaron inicialmente al comercio para observar el movimiento y retirarse sin despertar sospechas. Sin embargo, apenas unos minutos después, González regresó al local y ejecutó el asalto.

De acuerdo con la teoría fiscal, el acusado intimidó a la empleada simulando portar un arma de fuego entre sus prendas y la obligó a entregar la recaudación de la jornada. Luego, para asegurar la huida, la llevó hacia la parte trasera del local y escapó con el dinero y una bicicleta que se encontraba dentro del comercio.

Mientras tanto, Bascur lo aguardaba en las inmediaciones. Para los investigadores, ambos habían distribuido tareas y funciones antes de concretar el golpe, motivo por el cual fueron acusados como coautores del delito.

Sin embargo, el plan duró apenas unos minutos. Tal como informó oportunamente Mejor Informado, la pareja fue localizada gracias al trabajo coordinado entre los operadores del sistema de cámaras del 911 RN Emergencias y efectivos de la Comisaría 24 del barrio Don Bosco. El seguimiento en tiempo real permitió reconstruir los movimientos de los sospechosos y cerrarles el paso cuando intentaban escapar.

La mujer fue interceptada sobre calle Venezuela mientras trasladaba la bicicleta robada. González, en cambio, intentó evitar la captura escapando por los techos de viviendas cercanas, aunque finalmente fue reducido por los policías y detenido.

Durante la audiencia, la fiscal remarcó un dato que terminó siendo determinante para la situación procesal del acusado. González cuenta con antecedentes penales computables y había agotado una condena de prisión efectiva a fines de noviembre de 2025. Incluso, aquella sentencia también estaba vinculada al robo de una bicicleta y había sido declarado reincidente.

Frente a ese escenario, el Ministerio Público sostuvo que existían riesgos concretos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Por ese motivo solicitó que permaneciera detenido mientras avanza la causa.

Respecto de Bascur, la fiscalía tuvo en cuenta que no registra antecedentes penales. Por esa razón pidió medidas menos gravosas, entre ellas fijar domicilio, informar un teléfono de contacto, presentarse periódicamente en una unidad policial y mantenerse alejada tanto de la víctima como del comercio asaltado.

Finalmente, la jueza hizo lugar al planteo de la acusación. Jonathan Andrés González continuará detenido con prisión preventiva durante un mes, mientras que María Luján Bascur seguirá el camino hacia el juicio bajo pautas de conducta que deberá cumplir mientras avanza la investigación.