La justicia rionegrina formuló cargos contra un hombre por dos hechos de violencia de género contra su expareja y el juez de Garantías dispuso la prisión preventiva por cuatro meses, hasta el momento del juicio. La audiencia se realizó este miércoles y estuvo a cargo de la fiscal del caso, quien acusó al imputado por los delitos de daño con hurto en carácter de autor en un primer hecho, y violación de domicilio, daño, lesiones leves agravadas por la relación de pareja y amenazas en carácter de coautor en un segundo episodio.

Según el relato de la parte acusadora, el primer hecho ocurrió el 15 de diciembre de 2025 alrededor de las 9 en la vivienda de la víctima, ubicada en el barrio Costa Norte de Cipolletti. Allí, el hombre se presentó de manera intempestiva, increpó a la mujer, le quitó el teléfono y lo rompió intencionalmente. Luego se apoderó de forma ilegítima de una motocicleta que se encontraba en el patio trasero.

Minutos más tarde, el imputado regresó acompañado de su hermana. De acuerdo con la fiscalía, ambos actuaron de común acuerdo y con división de tareas. Se los acusó de provocar daños en la vivienda al romper un portón y retirar la puerta de entrada completa con su marco.

La denuncia indica que el hombre portaba un palo y la mujer un arma blanca. En ese contexto habrían amenazado a la víctima y le provocaron lesiones de distinta consideración, certificadas por la médica de guardia del hospital.

Posición de la defensa

La defensa pública cuestionó la acusación señalando que no se acreditaron los daños en la vivienda por falta de pericias del Gabinete de Criminalística, ni se comprobó la propiedad del vehículo. Por ello solicitó que no se tenga por formulada la acusación y pidió la liberación de su defendido, quien llegó detenido a la audiencia.

Medidas cautelares

La fiscal requirió la prisión preventiva durante la investigación preliminar, argumentando peligro de entorpecimiento y la necesidad de resguardar la integridad de la mujer. La defensa propuso alternativas menos gravosas, como monitoreo electrónico y prohibición de acercamiento.

Finalmente, el juez de Garantías dio por formulados los cargos, habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses y dispuso la prisión preventiva por el mismo período.