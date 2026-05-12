Les robó el viaje de egresados a El Bolsón: denuncian a preceptora por quedarse con 50 mil dólares

La ilusión de conocer la Patagonia junto a sus compañeros terminó en una escandalosa pesadilla para los estudiantes de sexto año de la Escuela Técnica N°1 de Bragado: la preceptora que manejaba el dinero del viaje de egresados se quedó con cerca de 50 mil dólares que las familias habían juntado durante años y ahora enfrenta una denuncia por estafa agravada en la Justicia de Mercedes. La mujer terminó reconociendo frente a padres y alumnos que había gastado la plata destinada al viaje a El Bolsón.

El golpe fue devastador. Detrás de esos casi 50 mil dólares había rifas, ventas de comida, cuotas pagadas con esfuerzo y fines de semana enteros trabajando para que los chicos pudieran despedir la secundaria con el viaje soñado. No era solamente un paseo turístico: para decenas de familias representaba el cierre de una etapa y un recuerdo que iba a quedar para toda la vida.

Sin embargo, todo empezó a derrumbarse cuando aparecieron las primeras excusas. En un principio, según contaron los padres, la mujer aseguró que existían problemas con la aerolínea y que el vuelo había sido reprogramado. Después habló de cambios de fecha y trasladó el viaje para este año. Mientras tanto, los estudiantes seguían esperando noticias concretas sobre el ansiado recorrido por la cordillera rionegrina.

Pero con el paso de los meses las respuestas comenzaron a sonar cada vez más extrañas. Los mensajes dejaron de tener explicación, las llamadas no eran atendidas y la desesperación empezó a crecer entre las familias, que ya sospechaban que algo grave estaba pasando con el dinero que habían reunido durante tanto tiempo.

Fue entonces cuando un grupo de padres decidió ir directamente hasta la casa de la preceptora. Y allí ocurrió la escena que terminó de confirmar el peor miedo de todos. Según relataron los damnificados, acorralada por los reclamos y frente a estudiantes quebrados por la bronca y la tristeza, la mujer admitió que había usado la plata del viaje. “Me patiné la plata”, habría reconocido sin vueltas.

La frase cayó como una bomba en Bragado. Muchos de los chicos llevaban años organizando actividades para juntar fondos y algunos padres incluso hacían sacrificios económicos enormes para pagar las cuotas. De un momento a otro, el sueño del viaje de egresados desapareció y quedó reemplazado por una causa judicial y una profunda sensación de traición.

Además, el caso generó todavía más indignación porque los viajes eran organizados por la propia institución desde 2018, sin intervención de empresas de turismo. Esa modalidad interna había generado confianza absoluta entre las familias, que jamás imaginaron que el dinero podía desaparecer de esa manera.

Ahora, la investigación quedó en manos de la Justicia de Mercedes tras la denuncia presentada por 38 damnificados. La causa ya fue impulsada y la acusación apunta a una estafa agravada.