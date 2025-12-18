Un abogado y vecino de El Bolsón inició una acción judicial contra el municipio al denunciar que el ruido de un tractor cortacésped utilizado en un espacio verde cercano a su vivienda le impide descansar durante la siesta. El reclamo, que ya pasó por distintos organismos judiciales, aún no tiene resolución debido a un conflicto de competencias entre los juzgados, y ahora espera definición en la Cámara de Apelaciones.

La historia comenzó con un planteo sencillo pero cargado de tensión cotidiana: el vecino asegura que el sonido del tractor se vuelve insoportable en las horas de descanso, especialmente porque vive en un primer piso, lo que, según explicó, amplifica las vibraciones y el impacto sonoro. Aunque reconoció que el mantenimiento del espacio verde es correcto, cuestionó los horarios elegidos para las tareas, que coinciden con la tradicional siesta patagónica.

El reclamo no se basa solo en la incomodidad personal. El abogado invocó el Código de Convivencia local y el artículo 1973 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece límites a las molestias provocadas por ruidos u otras inmisiones, incluso cuando las actividades cuentan con autorización administrativa. En otras palabras: el derecho al descanso también es un derecho protegido por la ley.

El recorrido judicial, sin embargo, se convirtió en un laberinto. Primero intervino el Juzgado de Paz, que se declaró incompetente por tratarse de un reclamo contra el Estado municipal. Luego el Ministerio Público Fiscal sostuvo el mismo criterio. Finalmente, el juez contencioso-administrativo Roberto Sosa Lukman también rechazó intervenir, al considerar que el caso corresponde a una contravención municipal.

Así, el expediente quedó en suspenso y fue elevado a la Cámara de Apelaciones, que deberá definir qué fuero será el encargado de resolver el conflicto. Mientras tanto, el vecino sigue esperando una respuesta concreta, y el tractor continúa rugiendo en las siestas de El Bolsón.