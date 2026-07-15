Licitan la ampliación del Penal 5 de Cipolletti para alojar a 36 detenidos

La apertura de ofertas económicas para la ampliación del Penal 5 se llevará a cabo el próximo 7 de agosto. Con financiamiento íntegramente provincial, la intervención dotará al Penal de Cipolletti de infraestructura moderna y funcional para mejorar la capacidad y el ordenamiento del sistema de seguridad en la región.

La nueva infraestructura penitenciaria, que se emplazará en el Penal 5 de Cipolletti, se proyectó bajo estrictas normas de funcionalidad y adaptabilidad, con una capacidad para albergar inicialmente a un total de 36 internos.

Con un presupuesto oficial de $567.149.511 y un plazo de 240 días, la obra representa una fuerte decisión de inversión en infraestructura de servicios públicos esenciales.

Cómo serán las obras

El edificio contará con una superficie cubierta total de 243,16 metros cuadrados (que comprende 232 m² de superficie cubierta y 11,16 m² semicubiertos en planta baja).

Su diseño arquitectónico presenta una planta rectangular modular que optimiza el uso del espacio y facilita una futura adaptación de las instalaciones, posibilitando la división de doble crujía en 12 celdas perfectamente ventiladas.

La edificación contempla además un acceso principal semicubierto, previsto para una potencial expansión del edificio en etapas posteriores. En la zona posterior, se localizará un bloque de servicios de apoyo equipado con un sector de office, cuatro duchas individuales y un núcleo sanitario con cuatro inodoros independientes y dos piletones que contarán con un sistema de seis canillas con distribución de agua fría y caliente para uso de la unidad.

Las empresas interesadas en consultar o adquirir los pliegos licitatorios podrán hacerlo en la sede del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro (Buenos Aires 4, Viedma), a través del teléfono 0800-222-3595 o en la página web oficial: https://obrasyserviciospublicos.rionegro.gov.ar/compras-y-licitaciones