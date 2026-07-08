La calma en Cinco Saltos se rompió con un llamado que encendió todas las alarmas. Del otro lado del teléfono, un vecino advirtió que un hombre exhibía un arma de fuego mientras caminaba junto a una mujer. Minutos después, la Policía desplegó un operativo que terminó con una pareja detenida, un revólver secuestrado y un vehículo incautado.

Todo comenzó cerca de las 20:43 del martes, cuando una comunicación al 911 RN Emergencias alertó sobre la presencia de un hombre armado en las inmediaciones de la calle Brentana, detrás del CET Nº 5. El denunciante aportó una descripción detallada de la pareja y del vehículo en el que se desplazaban. Esa información permitió que los efectivos iniciaran un rápido rastrillaje por la zona hasta encontrar a dos personas que coincidían con las características informadas.

Mientras se desarrollaba la identificación, los uniformados ampliaron la inspección en los alrededores. Fue entonces cuando hallaron un revólver dentro de un canal secundario, a pocos metros del lugar donde estaba la pareja. La principal hipótesis es que el arma había sido descartada instantes antes de la llegada de la Policía.

La escena fue preservada de inmediato y se convocó al Gabinete de Criminalística para realizar las pericias. Los especialistas secuestraron un revólver con tambor para seis proyectiles, además de tres vainas servidas y dos cartuchos intactos, elementos que ahora forman parte de la investigación judicial.

Con el hallazgo del arma, la pareja fue detenida y trasladada a la Comisaría Séptima de Cinco Saltos, donde quedó a disposición de la Justicia. Como parte del procedimiento, también fue secuestrado el automóvil en el que se movilizaban.

La investigación intentará establecer ahora cuál era el origen del arma, si había sido utilizada previamente y por qué el hombre la exhibía en la vía pública. Lo que sí quedó claro es que un llamado oportuno al 911 permitió activar un operativo que terminó retirando un arma de fuego de circulación antes de que la historia pudiera tener un desenlace mucho más grave.